Министерство транспорта Таджикистана и китайская компания Zhejiang Communications Construction Group Co Ltd заключили договор о строительстве самого протяженного моста в Центральной Азии.

Сооружение длиной 920 метров (с подъездными путями – 1500 метров) возведут в Нурабадском районе в рамках третьего этапа строительства автодороги Обигарм – Нуробод. Новый мост соединит берега реки Сурхоб и станет частью стратегии превращения Таджикистана в транзитный узел региона.

До сих пор рекорд по длине моста принадлежал Казахстану – Бухарминский мост, открытый в 2023 году, составляет 1316 метров.

Перед началом работ технико-экономическое обоснование проекта провели специалисты из Южной Кореи, Китая и местные инженеры.

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, что строительство моста имеет стратегическое значение для экономики страны.

«Объект должен быть завершен в установленные сроки и с высоким качеством. Китайский подрядчик намерен уложиться в четыре года, но с учетом современных технологий сдача может произойти раньше», — отметил он.

Zhejiang Communications Construction Group — ведущая китайская государственная корпорация, работающая в 139 странах. В числе ее проектов самый длинный в мире трансокеанский мост Ханчжоу Бэй (36 км) и крупнейшие шлюзовые ворота порта Антверпена.