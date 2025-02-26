США прекратили поставки вооружений Украине и не возобновят их до достижения мирного соглашения с Россией, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, ранее переданных вооружений Киеву должно хватить на текущие боевые действия.

Трамп подчеркнул, что сейчас идут переговоры о возможном урегулировании, включая сделку по редкоземельным металлам, и пока США не будут увеличивать военные поставки. Однако он допустил, что помощь может быть возобновлена, если дипломатические усилия не дадут результата.

Кроме того, Трамп предложил разместить в Украине миротворцев, но только в формате, который устроит все стороны. Он отметил, что за военную поддержку Украины в будущем должна отвечать Европа. В то же время Москва резко выступает против миротворцев НАТО, называя такой шаг угрозой эскалации конфликта.

На этом фоне Киев продолжает искать гарантии безопасности от Запада. Украина пыталась включить их в соглашение о доступе США к украинским минеральным ресурсам, но этого не произошло. Ранее Зеленский заявлял, что страна нуждается в армии численностью 800 тыс. человек и международном механизме контроля за перемирием. Изначально Киев настаивал на вводе 200 тыс. миротворцев, но затем снизил запрос до 100 тыс.

С момента возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон не объявлял о новых пакетах помощи Киеву, а его тон в переговорах с Россией вызвал обеспокоенность в Европе. Вопрос военной поддержки Украины стал одним из самых острых в американо-европейских отношениях.

Стоит отметить, что летом минувшего года был обнародован так называемый план окончания российско-украинской войны «Келлога – Флейца», предполагающий стратегию «вилки» для давления на стороны конфликта. По этому сценарию Украина получит либо гарантии безопасности и поддержку Запада в обмен на уступки России, либо, в случае отказа от компромиссов, останется без военной помощи США, что вынудит Киев искать иные варианты завершения войны. Если РФ откажется от мирных переговоров, план «Келлога – Флейца» предусматривал усиление военной поддержки Украины со стороны США.

На этом фоне Киев и Вашингтон согласовали условия сделки по добыче украинских полезных ископаемых, которую могут подписать уже в пятницу. Согласно документу, американские компании получат доступ к редкоземельным минералам в качестве компенсации за военную помощь, а доходы от добычи поступят в совместно управляемый инвестиционный фонд, призванный обеспечить послевоенное восстановление инфраструктуры и экономики Украины.