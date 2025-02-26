Великобритания и Франция готовят план развертывания войск в Украине, но не для ведения боевых действий, а для защиты ключевой инфраструктуры, такой как порты и атомные электростанции. Об этом со ссылкой на источники пишет The Economist.

Важное условие: войска разместят в портах, только если будет достигнуто соглашение о мире с Россией. По информации западных источников, этот проект стал частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности украинских городов и стратегических объектов от возможных атак России.

Предполагается, что «‎‎успокаивающие силы» будут состоять из менее чем 30 тыс. военнослужащих и сосредоточатся на обеспечении воздушной и морской обороны. Наземные войска будут задействованы лишь для охраны важных объектов, таких как порты и электростанции, и не будут размещаться на передовой линии на востоке страны, чтобы избежать прямого столкновения с российскими силами.

Цель — обеспечить безопасное открытие воздушного пространства Украины для коммерческих авиарейсов и защиты морских торговых путей через Черное море, что особенно важно для экспорта зерна из Украины.

Реализация этого плана зависит от поддержки США. Британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить Вашингтон на этой неделе для переговоров с президентом Дональдом Трампом. 24 и 25 февраля Белый дом посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, как отмечает Politico, переговоры двух лидеров не привели к каким-либо прорывам: Трамп по-прежнему настаивает на своем видении будущего Украины.

Россия уже осудила эту инициативу. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любое развертывание войск стран НАТО на территории Украины, даже под другим флагом, неприемлемо для Москвы. Российские власти рассматривают присутствие западных войск как прямую угрозу, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта.