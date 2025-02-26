Израиль отменил 70-летний бойкот ультраправых партий Европы и начал с ними диалог. По данным Walla, в последние недели израильские дипломаты провели встречи с представителями Национального объединения во Франции, партии Vox в Испании и Шведских демократов.

Решение о пересмотре отношений с европейскими ультраправыми было принято еще при бывшем главе МИД Исраэле Кацe. Тогда проводился анализ их отношения к Израилю и связей с антисемитизмом. Однако Саар отказался от контактов с австрийской Партией свободы (FPÖ) и немецкой «Альтернативой для Германии» (АдГ) из-за их прошлых скандалов. Некоторые члены АдГ имеют откровенно расистские взгляды, восхваляют нацизм и период правления Адольфа Гитлера.

Переговоры с тремя партиями проходили без широкой огласки, а перед встречами дипломаты уведомляли лидеров еврейских общин, чтобы согласовать позицию, отмечает издание.

Ключевым моментом стало прибытие лидера нидерландской Партии свободы Геерта Вилдерса в Иерусалим. Политик занимает радикальные позиции, но не по отношению к евреям, а к мусульманам. Вилдерса можно назвать главным исламофобом Нидерландов, поскольку он откровенно говорит о том, что ислам якобы не сочетается с ценностями Европы.

В Иерусалиме его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент Ицхак Герцог и члены Кнессета. Это фактически положило конец давнему правительственному бойкоту.

Кроме того, министр по делам диаспоры Амихай Чикли ведет собственные переговоры с европейскими правыми партиями, действуя вне официальных внешнеполитических каналов. В МИДе считают, что он действует независимо, игнорируя официальную позицию израильского правительства.