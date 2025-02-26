Большинство украинцев, уехавших из-за войны, не вернутся даже после ее окончания. Министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что 70% останутся за границей, а только 30% приедут обратно.

В декабре 2024 года Украина создала Министерство национального единства, чтобы вернуть беженцев. Президент Владимир Зеленский поручил ему работать с диаспорой. Но, несмотря на усилия, миллионы украинцев остаются за границей. По данным ООН, в декабре их было 6,7 млн. Зеленский в августе называл цифру 7,5 млн.

Чернышев строит амбициозные планы. В январе он заявил, что Украина хочет вернуть большинство уехавших граждан, но только добровольно. Однако сколько людей осталось в стране — вопрос открытый. По его словам, в Украине сейчас 32 млн жителей, но другие оценки говорят о меньших цифрах.

Массовый отток начался после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Многие успели уехать в Польшу, Венгрию, Румынию и Молдову. Однако с первых дней войны Минобороны закрыло границы для мужчин от 18 до 60 лет — они не могут покинуть страну из-за военного положения. Украинские консульства даже ограничили им услуги, хотя в феврале 2025 года начали выдавать паспорта.

Киев также давит на беженцев, чтобы они вернулись. В декабре 2024 года Украина попросила ЕС сократить помощь, чтобы вынудить людей приехать домой. Чернышев призвал мужчин призывного возраста вернуться раньше окончания войны, обещая им работу и защиту от мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил: «мы надеемся завершить эту войну в этом году». Однако он предупредил, что Украине нужны гарантии безопасности, чтобы предотвратить новое нападение Москвы, предположив, что членство в ЕС и НАТО поможет в этом. Россия постоянно выступает против идеи присоединения Украины к НАТО.