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Путин предложил Америке ресурсы — Трамп согласен
Трамп допустил сделку с Россией по редкоземельным ископаемым, об изобилии которых — по сравнению с Украиной — накануне рассказал Путин
Путин предложил Америке ресурсы — Трамп согласен
Фото: AP / Others
26 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных металлов. По его словам, Москва обладает значительными запасами ценных природных ресурсов, которые могут быть использованы для взаимовыгодного сотрудничества.

«Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на русской земле, если это возможно, — заявил американский президент во вторник. — У них очень хорошие редкоземельные металлы. У них есть очень ценные земли, которые не используются, так что нечто подобное может иметь место». При этом на вопрос, обсуждал ли он разработку США месторождений на оккупированных РФ территориях Украины с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил отрицательно.

24 февраля Путин провел совещание по редкоземельным металлам, на котором заявил, что Россия готова предложить «иностранным партнерам, в том числе американским» сотрудничество, включая возможные проекты на Донбассе и в Красноярском крае. По его словам, у России запасы таких металлов «на порядок больше, чем в Украине», и их разработка потребует крупных инвестиций.

Параллельно продолжаются переговоры между США и Украиной по аналогичной сделке. Киев и Вашингтон согласовали создание специального фонда, в который Украина будет направлять 50% доходов от добычи полезных ископаемых, нефти и газа. Однако, как сообщается, соглашение так и не включило положения о гарантиях безопасности со стороны США, что остается ключевым спорным моментом. Трамп ожидает визита Зеленского в Вашингтон для подписания обновленного варианта договора уже на этой неделе.

На этом фоне ЕС рассматривает возможность аналогичного соглашения с Киевом. Еврокомиссар Стефан Сежурне отметил, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы может поставляться из Украины, добавив, что Брюссель предложит Киеву «взаимовыгодное сотрудничество».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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