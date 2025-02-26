Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что Киев не примет даже «10 центов долговых обязательств» в соглашении с США.

«Вопрос не в том, что мы неблагодарны. Мы благодарны. Но если следующее соглашение будет содержать условие, что новая помощь не будет бесплатной, я не буду играть», — сказал он журналистам в Киеве.

Зеленский также опроверг утверждения, что соглашение о минеральных ресурсах включает какие-либо масштабные долги. «Нет долга в 500 млрд долларов, ни 350 млрд, ни 100 млрд. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — заявил он.

Зеленский подтвердил, что соглашение не требует ратификации и подчеркнул важность сохранения военной мощи Украины. «Я сохраню армию в том виде, в каком она есть, потому что это лучшая гарантия безопасности», — сказал он.

Он отметил, что соглашение включает «по крайней мере упоминание» о гарантиях безопасности для Украины в 10-м пункте, добавив: «Официальные лица проинформировали меня, и это там есть. Это важно».

Отвечая на вопрос о возможной поездке в США в пятницу, он сказал, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне: «Было приглашение. Офисы работают. Мы ждем, когда и что», — сказал он.

Зеленский также объявил о планах посетить Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«После Соединенных Штатов — если я поеду, посмотрим — я планирую посетить Лондон, и сразу после этого мы встретимся там с европейцами у Кира Стармера», — сказал Зеленский.

Он сказал, что соглашение может стать большим успехом или остаться незамеченным, но добавил: «Большой успех зависит от разговора с Трампом».

Зеленский сообщил, что еще не просмотрел окончательную версию соглашения, но украинские официальные лица оценивают его положительно.

«Они говорят «это может работать». Я еще не видел окончательную версию, но ключевые вопросы, которые я поднимал, там есть. И украинская, и американская команды хорошо поработали», — сказал он.