Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме охарактеризовал президента России Владимира Путина как «очень умного и хитрого человека». По словам Трампа, у российского лидера «не было намерения урегулировать эту войну», однако после избрания нового президента США ситуация изменилась.

«Я думаю, он хотел все, когда я был избран, мы говорили, и я думаю, у нас будет соглашение», — заявил первом для себя заседании кабмина Трамп.

Американский президент также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США в пятницу. В ходе визита планируется подписание «очень большого соглашения» по редкоземельным минералам.

Трамп выразил мнение, что если бы он не был избран президентом, Путин «просто продолжил бы продвигаться через Украину», что привело бы к многочисленным жертвам.

Касаясь вопроса гарантий безопасности для Украины, Трамп заявил, что США не будут брать на себя значительные обязательства в этой сфере. «Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх очень малого. Мы позволим Европе сделать это, потому что Европа — их ближайший сосед», — пояснил он.

Трамп отметил, что экономическая сделка с Киевом принесет Штатам «большое богатство». «Мы возвращаем деньги, которые мы потратили», — заявил он. Он также назвал это «отличной сделкой для Украины», поскольку обеспечит «автоматическую безопасность». «Никто не станет угрожать нашим людям», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что «налогоплательщики не должны оплачивать счет» за помощь, предоставленную США Украине, которую он оценил в 350 млрд долларов (международные организации, такие как Кильский институт мировой экономики, приводят цифру около 120 млрд).

При этом американский президент не исключил, что его усилия по достижению мира могут не увенчаться успехом: «Возможно, это не сработает. Есть такая вероятность, но я надеюсь, что сработает ради человечества».

Ранее сегодня Зеленский заявил, что «у нас не будет действительно справедливого мира без гарантий безопасности» и что «мы хотим прекращения огня, но если у нас нет безопасности, ничего не будет работать».

«Самое главное, мы собираемся заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы остановить убийства людей», — подвел итог Трамп.