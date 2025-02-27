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В Рамалле встретили освобожденных палестинцев
В рамках седьмого этапа обмена пленными между Израилем и ХАМАС освобожден 641 палестинец
В Рамалле встретили освобожденных палестинцев
В Рамалле встретили освобожденных палестинцев / Фото: Reuters
27 февраля 2025 г.

В рамках договоренностей между Израилем и ХАМАС освобождены 641 палестинец. Их передали Красному Кресту после того, как Израиль получил тела четырех израильтян, ранее удерживавшихся в Газе. Таким образом, завершен первый этап соглашения, в ходе которого число освобожденных палестинцев достигло 1776.

Заключенные содержались в израильских тюрьмах Офер и Кецийот. После освобождения их доставили в Рамаллу, где у Культурного дворца собрались сотни людей. Семьи и местные жители встречали их ликованием, скандируя молитвы и поднимая флаги.

Многие освобожденные едва сдерживали эмоции, обнимая близких после долгих лет разлуки. Однако среди них были и те, кто жаловался на ухудшение здоровья.

Губернатор Рамаллы и Эль-Бире Лейла Ганим заявила, что некоторые бывшие заключенные страдают кожными заболеваниями и нуждаются в медицинской помощи.

Она также отметила, что Израиль пытался унизить освобожденных, заставив их надеть «провокационную» одежду с оскорбительными надписями, но палестинская сторона оперативно предоставила им новую форму.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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