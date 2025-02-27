Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о начале нового этапа в отношениях между двумя странами на встрече в Париже. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к Мерцу. Переговоры прошли в дружеской атмосфере, и стороны наметили множество возможных совместных инициатив.

Это разительно отличается от подхода Макрона к уходящему канцлеру Олафу Шольцу: отношения двух политиков были натянутыми, они даже не пытались скрыть взаимную неприязнь.

Визит Мерца во Францию стал его первой зарубежной поездкой после победы консерваторов на внеочередных выборах в Германии в воскресенье. Теперь он планирует сформировать коалицию с Социал-демократической партией, занявшей третье место.

Одним из главных вопросов переговоров стала безопасность Европы на фоне второго президентского срока Дональда Трампа. Мерц неоднократно подчеркивал, что Евросоюзу необходимо срочно укреплять обороноспособность, не полагаясь на США. В этой связи он призвал Великобританию и Францию расширить ядерную защиту Европы, чтобы компенсировать возможный вывод американских войск с континента.

Макрон представил Мерцу инициативу по размещению французских истребителей, оснащенных ядерным оружием, на территории Германии. Источник Reuters в Париже подтвердил, что это предложение направлено на сдерживание России и должно послать четкий сигнал Владимиру Путину. По данным дипломатов, подобный шаг также усилит давление на Лондон с целью распространения британского ядерного щита на всю Европу.

На переговорах в Белом доме, приуроченных к третьей годовщине с начала войны в Украине, Макрон представил Трампу свой план европейской безопасности и поддержки Киева. Американский президент дал понять, что США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности после заключения мирного соглашения. Макрон подчеркнул, что мир «не должен стать капитуляцией Украины», и призвал европейцев взять защиту континента в свои руки.

В тот же день Макрон провел закрытую видеоконференцию с лидерами ЕС, на которой проинформировал их о своей встрече с Трампом. По данным источников, обсуждались торговые отношения между США и ЕС, будущее НАТО и ситуация в Восточной Европе.