Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не предоставит Украине значительных гарантий безопасности. Ответственность за защиту украинцев должна лежать на Европе, подчеркнул политик. При этом он подтвердил, что Владимир Зеленский приедет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения о поставках критически важных минералов.

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Пусть этим занимается Европа», — заявил Трамп.

Зеленский ранее сообщил, что предварительная экономическая сделка с США готова, но в ней пока нет пунктов о гарантиях, которые Киев считает ключевыми для завершения войны. По словам украинского лидера, окончательное соглашение будет зависеть от переговоров с Трампом.

Согласно утечкам в СМИ, договоренность предполагает, что Украина даст США доступ к украинским запасам редкоземельных элементов в обмен на американскую помощь. Белый дом активно давит на Киев, требуя открыть доступ к этим ресурсам, поскольку они необходимы для аэрокосмической, оборонной и атомной промышленности.

Трамп представил сделку как способ компенсировать США миллиарды долларов, потраченные на поддержку Украины. Он объявил о визите Зеленского во время первого заседания своего нового кабинета министров, назвав сделку «очень крупным соглашением». При этом он исключил возможность вступления Украины в НАТО, заявив: «О НАТО можете забыть. Думаю, именно поэтому все и началось».

На этом фоне Кремль пытается наладить отношения с Трампом, предлагая американским инвесторам доступ к природным ресурсам на оккупированных территориях Украины.

Киев же надеется, что, обеспечив интересы США в Украине, он сможет рассчитывать на дальнейшую поддержку, включая закупку вооружений. Однако, по данным журналистов, Зеленский остается неуверенным в будущем партнерстве с Вашингтоном.

Главные союзники Киева после отказа США — Франция и Британия. Эти две страны активно поддержали размещение миротворцев, а Лондон даже готов направить воздушные силы для защиты украинского неба. Но только после заключения перемирия.