ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Анкара подала в Гаагу заявление по Израилю
Турция представила в Международный суд ООН заявление о нарушении Израилем международного права, призвав Гаагу подтвердить обязательства Тель-Авива перед ООН и гуманитарными миссиями в Палестине
Анкара подала в Гаагу заявление по Израилю
Международный суд ООН / Фото: Reuters
27 февраля 2025 г.

Турция подала в Международный суд ООН (Международный суд в Гааге) письменное заявление в рамках процесса, инициированного Норвегией, по вопросу обязательств Израиля перед ООН, международными организациями и третьими странами на оккупированных палестинских территориях.

Согласно заявлению, представление письменных позиций государств завершится 28 февраля 2025 года, а Турция стала одним из соавторов соответствующего решения Генассамблеи ООН от 19 декабря 2024 года.

Ключевые моменты заявления Турции:

Обязанности стран-членов ООН: Анкара подчеркнула, что все государства обязаны решать международные споры мирными средствами и избегать применения силы (Устав ООН, статьи 2(3) и 2(4)). Кроме того, они должны выполнять решения Совета Безопасности ООН и сотрудничать с организацией в обеспечении международного мира и безопасности.

Иммунитет ООН и ее учреждений: Турция напомнила, что деятельность структур ООН защищена международным правом, в частности Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, участником которой является и Израиль. Это означает, что ООН и ее сотрудники не должны подвергаться вмешательству или нападениям со стороны израильских властей.

Ответственность Израиля на оккупированных территориях: Израиль обязан уважать деятельность ООН, международных организаций и третьих стран, оказывающих гуманитарную помощь. Анкара особо отметила незаконность решения израильского парламента о запрете деятельности БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам), заявив, что оно не имеет юридической силы.

Турция также подчеркнула, что действия Израиля, направленные на блокирование гуманитарной помощи, нападения на объекты ООН и преследование международных сотрудников, подрывают основы международного правопорядка.

В заключении заявления Анкара потребовала, чтобы Международный суд ООН подтвердил обязательства Израиля в соответствии с международным правом и призвал его уважать деятельность международных структур на оккупированных палестинских территориях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us