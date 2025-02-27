Тбилиси купается в лучах весеннего солнца. На проспекте Руставели, главной улице города, жизнь идет своим чередом. Туристы фотографируют старинные здания, местные жители спешат по делам. Вместе с тем за этой идиллической картиной скрывается глубокий политический раскол, последствия которого будут определять судьбу страны на перекрестке геополитических интересов в ближайшие десятилетия.

Когда-то на Западе Грузия считалась «маяком демократии» на постсоветском пространстве. Страна, пережившая «Революцию роз» в 2003 году, уверенно двигалась в сторону евроатлантической интеграции. Членство в ЕС и НАТО было закреплено в Конституции как стратегическая цель государства. Однако в последние годы произошел заметный сдвиг в политическом курсе страны.

С начала войны в Украине Грузия последовательно отдалялась от Запада. Правящая партия «Грузинская мечта», основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили, стала обвинять западных партнеров в желании втянуть Тбилиси в войну с Россией. Партия начала использовать риторику о «партии глобальной войны», якобы действующей на Западе и стремящейся открыть «второй фронт» против России с территории Грузии.

За это время отношения с Россией заметно улучшились. Были восстановлены прямые авиарейсы, увеличился товарооборот. Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против Москвы, что вызвало одобрение в Кремле, но разочарование среди западных партнеров.

Переломным моментом в отношениях с Западом стало принятие в мае 2024 года закона об «иностранных агентах», который критики окрестили «российским законом». Согласно документу, организации, получающие более 20% финансирования из зарубежных источников, обязаны регистрироваться как «агенты иностранного влияния».

Закон вызвал масштабные протесты в Тбилиси и других городах Грузии. Тысячи людей вышли на улицы, размахивая флагами Евросоюза и выражая несогласие с политикой правительства. Однако власти остались непреклонны — парламент преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и окончательно утвердил закон.

Принятие этого закона существенно осложнило путь Грузии к членству в ЕС и НАТО. Евросоюз заморозил переговоры о вступлении, а США ввели ограничения на визы для грузинских чиновников, причастных к разработке и принятию закона.

С приходом к власти Дональда Трампа грузинские власти стали выражать оптимизм относительно скорого потепления в отношениях с Западом. «Грузинская мечта» возлагала большие надежды на нового президента США, считая его политиком, готовым проводить прагматичную внешнюю политику без идеологических обременений.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в конце прошлого года заявил, что правящая партия сделает «все возможное» для перезагрузки отношений с Соединенными Штатами. Власти Грузии также рассчитывали, что возвращение Трампа в Белый дом будет означать скорое окончание войны в Украине, что, по их мнению, устранило бы главное раздражение в отношениях Грузии с ЕС.

Однако реальность оказалась иной. Трамп и его команда оказались заняты более глобальными вопросами, а Грузия даже не упоминалась в программных выступлениях новой администрации. Белый дом не отменил решения предыдущей администрации о замораживании финансовой поддержки Грузии и приостановке стратегического партнерства.

Недавно Кобахидзе признал эту ситуацию, заявив журналистам: «Мы понимаем, что сегодня у новой администрации США очень много дел — урегулирование внутренних проблем, завершение войн. Исходя из этого, наверное, сложно найти необходимое время на Грузию, но, я надеюсь, на определенном этапе администрация президента Трампа серьезно заинтересуется грузино-американскими отношениями, возобновлением стратегического партнерства».

При этом премьер-министр занял более жесткую позицию по отношению к Евросоюзу, заявив, что «должностным лицам в ЕС лучше сосредоточиться на решении собственных проблем». По его словам, «сегодня в Евросоюзе наблюдаются серьезные тенденции в плане экономической рецессии. Возможно, высшим представителям Евросоюза следует сосредоточиться на решении собственных проблем».

Несмотря на смену внешнеполитического курса правительства, грузинское общество в своем большинстве по-прежнему поддерживает интеграцию с Западом. Согласно опросам, около 80% населения выступают за вступление страны в Евросоюз, а более 70% — в НАТО.

Оппозиция, представленная несколькими партиями, среди которых крупнейшей остается «Единое национальное движение», продолжает бороться за евроатлантический курс страны. Бывший президент Саломе Зурабишвили, перешедшая в оппозицию, активно работает с западными партнерами, пытаясь убедить их не признавать результаты парламентских выборов октября 2024 года, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Сегодня Грузия находится на геополитическом перепутье. С одной стороны, правительство продолжает ужесточать меры против оппозиции и гражданского общества, увеличивая наказания за участие в протестных акциях и создавая комиссию по расследованию предполагаемых правонарушений оппозиционных сил.

С другой, стремление к евроатлантической интеграции глубоко укоренилось в грузинском обществе, и любые попытки кардинально изменить внешнеполитический курс страны могут привести к серьезному народному недовольству.

Отсутствие внимания со стороны администрации Трампа ставит грузинские власти перед дилеммой: либо идти на серьезные уступки для разморозки переговоров с Западом, либо рисковать, пытаясь изменить менталитет грузин, подавляющее большинство которых по-прежнему видят себя частью западного мира.

В этих сложных условиях будущее Грузии зависит от способности властей и общества найти баланс между национальными интересами, геополитическими реалиями и идеологическими ценностями, которые долгое время определяли путь развития этой небольшой, но стратегически важной страны Южного Кавказа.