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Турция усиливает военное сотрудничество с Сирией
Турция завершила процесс назначения военного атташе в Сирии и готовит отправку делегации Минобороны для укрепления сотрудничества с Дамаском
Турция усиливает военное сотрудничество с Сирией
Минобороны Турции / Фото: AA
27 февраля 2025 г.

Процесс назначения военного атташе при посольстве Турции в Сирии завершен, и в ближайшее время он приступит к своим обязанностям. Об этом сообщили представители Министерства национальной обороны Турции.

В ближайший период Минобороны Турции также планирует направить в Сирию техническую делегацию. По данным источников, это часть усилий по развитию военного сотрудничества между странами.

«Турция работает в тесной координации с новой сирийской администрацией, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе. В этом плане визит президента Сирийской Арабской Республики и его делегации в нашу страну 4 февраля добавил новое и важное измерение в двусторонние отношения», — заявили в Министерстве.

Анкара вновь подчеркнула, что выступает за суверенитет и территориальную целостность Сирии. В Минобороны отметили, что в стране не должно быть террористических организаций, в том числе PKK/PYD/YPG/СДС и ДЕАШ.

Кроме того, Турция осудила удары Израиля по сирийской территории, заявив об их недопустимости.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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