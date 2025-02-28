Госдепартамент США опубликовал заявление о российско-американской встрече, прошедшей 27 февраля в Стамбуле.

Переговоры были посвящены вопросам работы дипломатических представительств. Они длились несколько часов, но по их итогам участники не сделали заявлений, и даже состав делегаций изначально не разглашался.

В комментарии Госдепа говорится, что в ходе «конструктивных обсуждений» стороны согласовали «первые конкретные шаги» для стабилизации работы дипмиссий. США выразили обеспокоенность вопросами доступа к банковским услугам, контрактным сервисам и необходимостью обеспечения стабильной численности сотрудников американского посольства в Москве.

В заявлении также указано, что американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев.

Стороны договорились провести еще одну встречу, но дата и место будут определены позже.

До этого, 18 февраля, Россия и США провели первые с начала войны в Украине переговоры в Эр-Рияде. Там обсуждались двусторонние отношения, возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также урегулирование войны.

По итогам тех переговоров стороны договорились восстановить численность посольств и возобновить нормальную работу дипломатических представительств.