На заседании парламента Кыргызстана 27 февраля председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подробно рассказал о договоренностях с Таджикистаном по делимитации границы.

«Мы получили от РТ 190 гектаров – они получили от КР 190 гектаров. Все участки были обменены равнозначно», — заявил Ташиев.

Переговоры также урегулировали споры в Баткенском и Исфаринском районах. Село Достук полностью передано Таджикистану, так как не имело стратегического значения для Кыргызстана. Взамен Бишкек получил 91 гектар земли и дополнительные 30 гектаров в Лакконе для переселения жителей Достука.

Площадь анклава Ворух, где проживают граждане Таджикистана, сокращена с 19 тыс. до 14,5 тыс. гектаров. Кыргызстан передал Душанбе 1000 гектаров вокруг анклава, получив взамен столько же в Карагансае Чон-Алайского района.

Одним из ключевых вопросов стала вода. Водозабор «Головной» решено разделить пополам — по 1,5 люка каждой стране.

Стороны также договорились о строительстве дорог с нейтральным статусом. Дороги длиной более 3,2 км и шириной 40 метров позволят жителям приграничных районов передвигаться без прохождения пограничного контроля. Нейтральный статус получит и дорога Торт-Кочо (254 метра).

«Эта дорога не будет ни кыргызской, ни таджикской. Мы полгода согласовывали судьбу одного моста, который строили мы, но земля под ним принадлежит Таджикистану. Нам он стратегически важен», — заявил Ташиев.

В Лейлекском районе Кыргызстан получил возможность беспрепятственно пользоваться дорогой Кулунду – Максат.

Переговоры шли с декабря 2022 года. За это время было подписано 45 протоколов, 86 топографических соглашений и 25 юридических документов. Главный спор касался правовой базы: Душанбе опирался на документы 1924–1927 годов, тогда как Бишкек требовал учитывать международно признанные соглашения, включая Алматинскую декларацию и документы о создании СНГ в 1991 году. В итоге Таджикистан согласился с позицией Кыргызстана.

Конфликты в приграничных районах, связанные с водой, землей и дорогами, приводили к столкновениям, самым крупным из которых стали бои 15–16 сентября 2022 года, в результате которых погибли около 100 человек, а более 150 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

В декабре 2024 года Кыргызстан и Таджикистан завершили описание спорных участков. Окончательное соглашение было подписано 21 февраля 2025 года в Бишкеке. 26 февраля Ташиев заявил, что процесс ратификации завершится в течение месяца. 27 февраля парламент утвердил соглашение без обсуждения.