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Иракская провинция признала турецкий язык
Власти иракской провинции Салахаддин разрешили использование турецкого языка в официальных документах и государственных учреждениях
Иракская провинция признала турецкий язык
Ирак / Фото: AA
28 февраля 2025 г.

Власти провинции Салахаддин объявили, что отныне турецкий язык наряду с арабским будет использоваться в официальных документах и государственных учреждениях. Ранее аналогичное решение приняли в Киркуке.

Член провинциального совета Атыф ан-Наджар в интервью «Анадолу» напомнил, что согласно 4-й статье Конституции Ирака турецкий язык признан официальным в районах с высокой численностью туркменов. Однако, несмотря на этот закон, он до сих пор не применялся в делопроизводстве.

Теперь турецкий будет использоваться не только в документации, но и на вывесках государственных учреждений по всей провинции, включая ее административный центр, города и поселки.

Ан-Наджар подчеркнул, что туркмены являются второй по численности этнической группой Салахаддина после арабов, а новое решение направлено на защиту их прав.

Туркменское сообщество с одобрением восприняло этот шаг.

Житель района Туз-Хурмату Ахмед Аббас отметил, что на протяжении десятилетий турецкий язык не использовался в официальной сфере, а при режиме «Баас» даже разговоры на нем были под запретом. По его словам, увидеть турецкий язык на официальных документах — это исполнение мечты туркменов региона.

Туркеш Мухаммед Тузлу напомнил, что еще 16 лет назад в совете провинции поднимался вопрос о введении турецкого языка в делопроизводство, но его реализация тогда оказалась невозможной. Он подчеркнул, что после свержения режима «Баас» в туркменских районах начали открываться школы с преподаванием на турецком, а теперь этот язык официально признан в государственных учреждениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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