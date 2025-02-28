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Лондон собирает лидеров для обсуждения Украины
2 марта в Лондоне Зеленский и лидеры европейских стран обсудят гарантии безопасности для Украины
Лондон собирает лидеров для обсуждения Украины
Лондон / Фото: Reuters
28 февраля 2025 г.

В Лондоне 2 марта запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских стран, посвященная гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения боевых действий.

По данным Bloomberg, на саммите премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют союзников о переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер пригласил в Лондон лидеров Турции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты.

Ранее о возможной встрече со Стармером 2 марта говорил сам Зеленский.

27 февраля британский премьер провел переговоры с Трампом в Вашингтоне. На пресс-конференции он заявил, что Великобритания готова отправить войска в Украину в качестве миротворцев и поддержать соглашение с помощью авиации.

Перед этим Трамп встретился с Макроном, который допустил возможность перемирия в российско-украинской войне в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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