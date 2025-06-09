Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека на оккупированных палестинских территориях, заявила, что парусник Madleen с гуманитарной миссией должен быть немедленно освобожден.

«Каждый средиземноморский порт должен направить в Газу корабли, везущие гуманитарную помощь, солидарность и человечность. Мы должны действовать совместно — и нас не остановят!» — написала она в X.

Альбанезе подчеркнула, что продолжающаяся израильская блокада сектора Газа приводит к гуманитарной катастрофе и препятствует доставке жизненно важной помощи. По ее словам, прорыв блокады — это не только обязанность государств по международному праву, но и моральный долг.

Судно Madleen стало частью очередной миссии коалиции «Флотилия свободы». Оно вышло 1 июня из итальянского порта Катании с целью доставить гуманитарные грузы в сектор Газа и прорвать блокаду.

На борту находились 12 правозащитников и общественных деятелей. Среди них — член Европейского парламента от Франции Рима Хассан, активистка из Германии Ясемин Аджар, турецкий гражданин Хусейн Шуайб Орду, бразилец Тьяго Авила, испанец Серхио Торибио, голландец Марко ван Ренн, французы Батист Андре, Рева Виар, Паскаль Маурьерас и Янис Мхамди, шведская климатическая активистка Грета Тунберг и журналист Омар Фаяд.

Израильская армия перехватила судно в ночь на 9 июня. По данным израильского МИД, судно было отбуксировано к израильскому берегу. Ведомство назвало Madleen «яхтой для селфи».

Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские силы напали на судно в международных водах, использовали квадрокоптеры и применили неизвестное раздражающее вещество. Активисты утверждают, что речь идет о грубом нарушении международного права и призывают к международному давлению на Израиль.