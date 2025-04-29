ПОЛИТИКА
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Новые члены НАТО под прицелом России
Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия и Швеция после вступления в НАТО стали возможными целями для российских вооруженных сил
Новые члены НАТО под прицелом России
Дмитрий Медведев / Reuters
29 апреля 2025 г.

Страны, недавно присоединившиеся к НАТО, стали легитимными целями для российских вооруженных сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Статус неприсоединившихся к альянсу давал им (Финляндии и Швеции - прим. ТАСС) определенные международные преференции в силу геополитического положения и массы других факторов. А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины», — заявил Медведев.

Он поставил под сомнение выгоду, которую получили страны от вступления в альянс.

«Они просто попали в целеуказание наших вооруженных сил. Им лучше жить стало? - Нет! Это политические игры», — отметил он.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что в случае конфликта страны Балтии и Польша «первой волной» попадут под удар, если НАТО выступит против России и Беларуси.

Министры обороны стран Балтии, в свою очередь, заявляли, что скорое прекращение огня в Украине усилит угрозу их региональной безопасности.

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