ПОЛИТИКА
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Путин и Трамп: сегодня вечером телефонный разговор
Президенты России и США заявили о предстоящей беседе — на фоне внезапного прекращения американской военной помощи Украине
Путин и Трамп: сегодня вечером телефонный разговор
/ Reuters
3 июля 2025 г.

Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Его заявления в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» передают российские госСМИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также уточнил, что звонок состоится после 18:00 по Москве, а по его итогам будет опубликовано сообщение.

Вскоре запланированный звонок подтвердил и сам Трамп, опубликовав в соцсетях, что поговорит сегодня с Путиным. По его словам, беседа намечена на 10:00 по Восточному побережью (17:00 по Москве).

Контакт между лидерами совпал с дипломатическим обострением между Киевом и Вашингтоном: Украина заявила о фактической приостановке всей военной помощи из США и вызвала временного поверенного для объяснений. По данным Politico, даже Госдеп и Конгресс были не в курсе решения Пентагона, что породило критику в адрес администрации Трампа и обвинения в «хаосе» и отсутствии координации.

В Киеве подозревают, что пауза в поставках — часть давления со стороны Вашингтона, чтобы склонить Украину к уступкам. Зеленский намерен обсудить это с Трампом в отдельной телефонной беседе, запланированной на пятницу.

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