Больше половины канадцев теперь воспринимают США как главную угрозу для своей страны — даже больше, чем Россию, Иран или Северную Корею. Об этом говорится в новом исследовании Pew Research Center, опубликованном 8 июля.

Согласно опросу, 59% граждан Канады считают США серьезным риском. Это отражает растущее беспокойство на фоне провокационной риторики Дональда Трампа, который все чаще говорит о том, что Канада должна стать «51-м штатом» США. Несмотря на неоднократные просьбы канадского правительства, президент Трамп продолжает настаивать на том, что Канада рано или поздно станет частью США.

Внешняя политика главы Белого дома в последние годы включала угрозы торговыми пошлинами даже по отношению к союзникам, нанесение ударов по Ирану и высказывания о желании приобрести Гренландию.

Канада — не единственная страна, обеспокоенная курсом Вашингтона. В Мексике, традиционной мишени Трампа еще с его первой президентской кампании, 68% опрошенных назвали США главной угрозой.

Несмотря на это, более половины канадцев все еще считают США главным союзником. Это подчеркивает двойственность отношения — обеспокоенность действиями Белого дома сочетается с осознанием зависимости от него, отмечают авторы исследования.

В Европе восприятие угрозы сильно отличается. Там, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине, главной опасностью по-прежнему считается Россия. В Польше 81% респондентов назвали Москву ключевым риском, в Швеции — 77%. При этом среди сторонников правых партий в Европе заметно меньше тех, кто считает Россию опасной, уточняет Pew Research.

Опрос проводился среди более чем 28 тысяч человек в 25 странах. Среди стран, наиболее лояльных к США, лидирует Израиль — 95% его граждан назвали Америку своим главным союзником. Далее следуют Южная Корея (89%) и Япония (78%).



