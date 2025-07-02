Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, пытаясь вернуть Европейский союз в число главных участников переговоров по Ирану, сообщает Le Parisien.

По данным издания, инициатива Макрона отражает стремление европейской дипломатии — прежде всего Франции, Германии и Великобритании — «восстановить контроль» над иранским досье.

Разговор, как сообщили собеседники Le Parisien, стал первым за почти три года, хотя «связи никогда не были полностью разорваны».

Газета отмечает, что оба лидера подчеркнули необходимость координации усилий для мирного разрешения кризиса вокруг Ирана, а также выступили за восстановление прямых контактов между сторонами.

Разговор состоялся вечером 1 июля. Среди главных тем были конфликт между Израилем и Ираном, удары США по ядерной инфраструктуре Тегерана, а также ситуация в Украине.

Ранее Макрон уже общался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Французский лидер подчеркнул важность соблюдения Ираном Договора о нераспространении ядерного оружия и восстановления сотрудничества с агентством, которое Тегеран приостановил после конфликта с Израилем.