Индия начала перекрытие водных потоков в Пакистан, используя стратегически важные плотины в Джамму и северном Кашмире. Об этом сообщает Hindustan Times.

Власти в Нью-Дели уже остановили подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб и заявили о намерении перекрыть и плотину Кишанганга на реке Джелам. Оба объекта дают Индии контроль над притоками Инда — реки, от которой напрямую зависят пакистанское сельское хозяйство и энергетика.

Ситуация обострилась после теракта 22 апреля в Кашмире. Тогда были убиты 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение возложили на боевиков, прибывших из Пакистана. Исламабад отверг обвинения и потребовал международного расследования. Власти Пакистана заявили, что воспримут перекрытие воды как «акт войны».

В субботу Индия закрыла шлюзы в плотине Баглихар под предлогом удаления ила. Это привело к сокращению потока воды в Пакистан на 90%. Аналогичная операция запланирована для плотины Кишанганга, расположенной на северо-западе Гималаев. Об этом сообщил представитель Национальной гидроэнергетической корпорации Индии.

Отключение воды произошло спустя несколько часов после того, как Пакистан провел испытания баллистической ракеты Abdali дальностью 450 км.

Споры вокруг плотин Баглихар и Кишанганга длятся годами. Пакистан оспаривал их эксплуатацию в арбитраже Всемирного банка. Особенно остро стоит вопрос по Кишанганге: Пакистан утверждает, что объект нарушает водный баланс реки Нилум, протекающей по его территории.

Нилум — приток Джелама. Эта река пересекает Индию и Пакистан, затем впадает в Ченаб, а тот — в Сатледж, крупнейший приток Инда.