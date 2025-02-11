ПОЛИТИКА
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Зеленский: «Мы обменяем одну территорию на другую»
Владимир Зеленский заявил, что предложит России обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на аннексированные украинские территории
Зеленский: «Мы обменяем одну территорию на другую»
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
11 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что готов предложить России обмен контролируемой ВСУ части Курской области на аннексированные украинские территории.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский, отметив, что не знает, какую часть аннексированной Россией украинской территории попросит взамен. «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета», — добавил президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что готов к мирным переговорам, но хочет, чтобы Украина выступала с позиции силы. Чтобы заручиться поддержкой США, Зеленский намерен предложить американским компаниям контракты на восстановление Украины и инвестиционные льготы, что, по его мнению, может повлиять на позицию Дональда Трампа.

Зеленский также отверг идею, что гарантии безопасности Украине могут предоставить только европейские страны. «Гарантии безопасности без США — ненастоящие гарантии», — заявил он.

Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении миротворцев в Украине, Зеленский отметил, что поддерживает эту инициативу только при широком развертывании контингента. Однако, по его словам, без США такая миссия невозможна.

ВСУ начали наступление на территорию Курской области в августе 2024 года, и российским войскам до сих пор не удалось вернуть под свой контроль весь регион.

Мирное урегулирование остается ключевым пунктом президентской кампании Трампа, однако официальный план США пока не представлен. По данным The Telegraph, Вашингтон приостановил разработку мирного плана, чтобы сначала провести консультации с НАТО и союзниками в Европе.

Интервью Зеленского The Guardian опубликовано за три дня до Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля), где он встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. До этого в Украину должны прибыть представители команды Трампа.

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