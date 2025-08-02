Палестинское движение сопротивления ХАМАС заявило, что не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано «независимое и полностью суверенное» государство Палестина.
Заявление прозвучало в субботу на фоне публикации израильской газеты Haaretz. В данной публикации со ссылкой на аудиозапись, приписываемую спецпредставителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, утверждается, что ХАМАС заявил о «готовности к демилитаризации».
По информации издания, Уиткофф также говорит на записи: «Мы очень, очень близки к решению, которое положит конец этой войне».
В ответ на эти сообщения движение опубликовало следующее заявление в Telegram:
«Комментируя публикации некоторых СМИ, цитирующих спецпредставителя США Стива Уиткоффа о якобы выраженной готовности к разоружению, мы вновь подчеркиваем: сопротивление и оружие — это национальное и законное право, пока продолжается оккупация.
Это право признается международными законами и конвенциями. Оно не может быть отменено иначе как при полном осуществлении наших национальных прав — прежде всего создании независимого и полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме».