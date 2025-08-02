ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС не сложит оружие, пока не появится независимое Палестинское государство
Представители движения подчеркнули, что будут продолжать свою борьбу
ХАМАС не сложит оружие, пока не появится независимое Палестинское государство
ХАМАС не сложит оружие, пока не появится независимое Палестинское государство / TRT Global
2 августа 2025 г.

Палестинское движение сопротивления ХАМАС заявило, что не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано «независимое и полностью суверенное» государство Палестина.

Заявление прозвучало в субботу на фоне публикации израильской газеты Haaretz. В данной публикации со ссылкой на аудиозапись, приписываемую спецпредставителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, утверждается, что ХАМАС заявил о «готовности к демилитаризации».

По информации издания, Уиткофф также говорит на записи: «Мы очень, очень близки к решению, которое положит конец этой войне».

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В ответ на эти сообщения движение опубликовало следующее заявление в Telegram:

«Комментируя публикации некоторых СМИ, цитирующих спецпредставителя США Стива Уиткоффа о якобы выраженной готовности к разоружению, мы вновь подчеркиваем: сопротивление и оружие — это национальное и законное право, пока продолжается оккупация.

Это право признается международными законами и конвенциями. Оно не может быть отменено иначе как при полном осуществлении наших национальных прав — прежде всего создании независимого и полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме».

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