Палестинское движение сопротивления ХАМАС заявило, что не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано «независимое и полностью суверенное» государство Палестина.

Заявление прозвучало в субботу на фоне публикации израильской газеты Haaretz. В данной публикации со ссылкой на аудиозапись, приписываемую спецпредставителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, утверждается, что ХАМАС заявил о «готовности к демилитаризации».

По информации издания, Уиткофф также говорит на записи: «Мы очень, очень близки к решению, которое положит конец этой войне».