Вторая встреча российской и украинской делегаций прошла во дворце Чыраган в Стамбуле. Переговоры продлились чуть больше часа, за это время сторонам удалось договориться о ряде гуманитарных шагов. Наиболее важный из них — масштабный обмен тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также солдатами в возрасте от 18 до 25 лет. Это станет самым большим обменом пленными с начала войны.

«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — рассказал член российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Кроме того, Москва и Киев обменяются телами погибших по формуле «6000 на 6000».

По итогам предыдущих переговоров Россия и Украина передали друг другу по тысяче пленных. Это также стало крупнейшим обменом с начала российско-украинской войны.

Еще один итог прошедшей 2 мая встречи — стали известны меморандумы сторон по урегулированию конфликта. Российский вариант документа предполагает два варианта прекращения огня: вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей или прекращение в Украине мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи.

Среди основных требований Кремля: нейтралитет Украины, отказ страны от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие антироссийских санкций, а также международное признание аннексированных территорий (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма).

Украинский меморандум среди прочих требований включает полное прекращение огня на 30 дней под международным контролем и обмен пленными в формате «всех на всех». Кроме того, Киев потребовал от Москвы вернуть более 500 детей, которые в том числе были вывезены из Херсонской области на территорию Крыма. Вопросы, связанные с территориальными спорами, предлагается обсуждать только после полного прекращения огня.

Итоги переговоров TRT на русском обсудил с политологом, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисовым.

— Какие позитивные моменты можно отметить по итогам встречи?

— Договоренности об обмене пленными и телами погибших — безусловно, положительный момент этой встречи.

— Возможен ли поиск компромиссов по сложным вопросам?

— Наиболее трудный момент связан с политическим блоком, и мы знаем, что стороны даже не приступали к его обсуждению. И сегодня не прослеживаются перспективы, чтобы стороны начинали вести те или иные переговоры по проблематичным вопросам.

Компромиссы могут быть, но для этого необходима политическая воля обеих сторон. Положение усугубляет и то, что некоторые акторы, особенно ведущих стран Европы, наоборот, пытаются развалить конструкцию переговоров и продолжить эту тотальную конфронтацию.

— Насколько в целом оправдались ожидания от прошедшей встречи?

— Для людей, которые были погружены изначально в данную проблематику, вполне оправдались. Однако для людей, которые интересуются этой темой лишь косвенно или поверхностно, каждая такая встреча завершается разочарованием.

Проблема в том, что перегрев относительно возможных ожиданий заметен даже в экспертном сообществе. СМИ распространяют множество информации с намеренно раздутыми прогнозами. Все это не очень хорошо и не имеет под собой никаких реальных оснований.