Стамбул: гуманитарный успех среди лязга оружия
ПОЛИТИКА
3 мин чтения
Стамбул: гуманитарный успех среди лязга оружияВ Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. О главных достижениях встречи, ожиданиях и препятствиях со стороны ЕС — в материале TRT на русском
В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной / TRT Russian
3 июня 2025 г.

Вторая встреча российской и украинской делегаций прошла во дворце Чыраган в Стамбуле. Переговоры продлились чуть больше часа, за это время сторонам удалось договориться о ряде гуманитарных шагов. Наиболее важный из них — масштабный обмен тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также солдатами в возрасте от 18 до 25 лет. Это станет самым большим обменом пленными с начала войны.

«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — рассказал член российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Кроме того, Москва и Киев обменяются телами погибших по формуле «6000 на 6000».

По итогам предыдущих переговоров Россия и Украина передали друг другу по тысяче пленных. Это также стало крупнейшим обменом с начала российско-украинской войны.

Еще один итог прошедшей 2 мая встречи — стали известны меморандумы сторон по урегулированию конфликта. Российский вариант документа предполагает два варианта прекращения огня: вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей или прекращение в Украине мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи.

Среди основных требований Кремля: нейтралитет Украины, отказ страны от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие антироссийских санкций, а также международное признание аннексированных территорий (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма).

Украинский меморандум среди прочих требований включает полное прекращение огня на 30 дней под международным контролем и обмен пленными в формате «всех на всех». Кроме того, Киев потребовал от Москвы вернуть более 500 детей, которые в том числе были вывезены из Херсонской области на территорию Крыма. Вопросы, связанные с территориальными спорами, предлагается обсуждать только после полного прекращения огня.

Итоги переговоров TRT на русском обсудил с политологом, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисовым.

— Какие позитивные моменты можно отметить по итогам встречи?

— Договоренности об обмене пленными и телами погибших — безусловно, положительный момент этой встречи.

— Возможен ли поиск компромиссов по сложным вопросам?

— Наиболее трудный момент связан с политическим блоком, и мы знаем, что стороны даже не приступали к его обсуждению. И сегодня не прослеживаются перспективы, чтобы стороны начинали вести те или иные переговоры по проблематичным вопросам.

Компромиссы могут быть, но для этого необходима политическая воля обеих сторон. Положение усугубляет и то, что некоторые акторы, особенно ведущих стран Европы, наоборот, пытаются развалить конструкцию переговоров и продолжить эту тотальную конфронтацию.

— Насколько в целом оправдались ожидания от прошедшей встречи?

— Для людей, которые были погружены изначально в данную проблематику, вполне оправдались. Однако для людей, которые интересуются этой темой лишь косвенно или поверхностно, каждая такая встреча завершается разочарованием.

Проблема в том, что перегрев относительно возможных ожиданий заметен даже в экспертном сообществе. СМИ распространяют множество информации с намеренно раздутыми прогнозами. Все это не очень хорошо и не имеет под собой никаких реальных оснований.

Истории
Трампу «нравится» Си, но лидер Китая его избегает
Рубио задел болячку Китая
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
Пентагон впервые бойкотирует «Рамштайн»
Экс-президент Кыргызстана получил 11 лет
Турция готова принять саммит лидеров по Украине
США обнадежены встречей в Стамбуле
Южная Корея выбирает друга Китая
Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
«Разочарованы, но не удивлены»
Премьер Нидерландов подал в отставку
Япония примет узбекских мигрантов
НАТО готовит восточный фланг к войне?
Россия обвинила Киев в «терактах»
Умереть от голода или погибнуть под обстрелами
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us