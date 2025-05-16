Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) предупредила граждан о возможном присутствии российских агентов в стране. В своем ежегодном отчете ведомство дало советы, как распознать шпионов, маскирующихся под туристов или сотрудников гуманитарных организаций.

Признаки подозрительных лиц включают навязчивые разговоры, плохое знание местности, а также наличие нестандартного снаряжения — аптечек, карт, раций. Также может насторожить неряшливый вид, короткая стрижка в военном стиле и недостаточная гигиена. Некоторые могут разбивать лагерь в удаленных районах, не проявляя интереса к природе, отмечает разведка.

По данным ведомства, такие агенты могут следить за военными объектами или готовить диверсии. Российские спецслужбы, как отмечается, усовершенствовали методы маскировки, и теперь их агенты внешне не всегда похожи на типичных разведчиков, предупредили в Минобороны Латвии.

Граждан призывают не предпринимать самостоятельных действий, а сразу обращаться в полицию или к военным и сообщить о шпионах.

Это предупреждение — часть более широкой шпиономании в Европе. После серии диверсий и кибератак, в которых обвиняют Россию, страны ЕС и НАТО массово начали искать у себя российских шпионов и диверсантов. В Германии на этой неделе задержали троих граждан Украины, подозреваемых в подготовке посылок со взрывчаткой. Берлин утверждает, что они якобы действовали по указке Москвы.

В прошлом году подобные посылки взрывались в Великобритании, Германии и Польше. Европейские спецслужбы считают, что за акцией стояли российские агенты. Москва свою причастность отрицает, отмечая, что шпиономания в Европе больше похожа на «охоту на ведьм».

В Латвии действуют одни из самых жестких правил для российских граждан — въезд в страну по туристическим визам запрещен, граждан РФ снимают с авиарейсов для дополнительных проверок и даже наличие европейского ВНЖ не гарантирует, что Латвия впустит россиян к себе.



