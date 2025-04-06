Израильская армия объявила о начале новой военной операции в так называемом «коридоре Мораг» — участке между Рафахом и Хан-Юнусом на юге сектора Газа. По мнению палестинских властей, это часть плана по разделению анклава и закреплению израильского военного контроля.

Официальный представитель армии Авихай Адрее сообщил, что 36-я дивизия начала действия в этом районе впервые. Он подчеркнул, что операции проводятся «в координации с другими фронтами внутри и за пределами сектора». Основной целью названа «ликвидация инфраструктуры», используемой палестинскими группировками в районе Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее на этой неделе объявил о планах взять под контроль полосу между Хан-Юнусом и Рафахом по аналогии с занятием Филадельфийского коридора вдоль границы с Египтом в мае 2024 года. Название «Мораг» происходит от наименования израильского поселения, эвакуированного в 2005 году.

Палестинские власти осудили операцию, заявив, что она направлена на физическое разделение сектора Газа.

С октября 2023 года, по данным местного здравоохранения, в результате израильской кампании эксклаве погибло более 50 тыс. человек, включая свыше 17 тыс. детей. Военные действия были возобновлены в марте после срыва двухмесячного перемирия.