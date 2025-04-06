ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль делит Газу на части
Израильская армия объявила о начале военной операции по созданию «коридора Мораг»
Израиль делит Газу на части
/ AA
6 апреля 2025 г.

Израильская армия объявила о начале новой военной операции в так называемом «коридоре Мораг» — участке между Рафахом и Хан-Юнусом на юге сектора Газа. По мнению палестинских властей, это часть плана по разделению анклава и закреплению израильского военного контроля.

Официальный представитель армии Авихай Адрее сообщил, что 36-я дивизия начала действия в этом районе впервые. Он подчеркнул, что операции проводятся «в координации с другими фронтами внутри и за пределами сектора». Основной целью названа «ликвидация инфраструктуры», используемой палестинскими группировками в районе Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее на этой неделе объявил о планах взять под контроль полосу между Хан-Юнусом и Рафахом по аналогии с занятием Филадельфийского коридора вдоль границы с Египтом в мае 2024 года. Название «Мораг» происходит от наименования израильского поселения, эвакуированного в 2005 году.

Палестинские власти осудили операцию, заявив, что она направлена на физическое разделение сектора Газа.

С октября 2023 года, по данным местного здравоохранения, в результате израильской кампании эксклаве погибло более 50 тыс. человек, включая свыше 17 тыс. детей. Военные действия были возобновлены в марте после срыва двухмесячного перемирия.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us