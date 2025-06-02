В воскресенье Украина провела одну из самых масштабных операций под названием «Паутина», в рамках которой украинские дроны атаковали военные аэродромы в России. В результате атаки были поражены 34% стратегических бомбардировщиков РФ, оценили в Службе безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результат «блестящим»: «Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории».

По данным российского Минобороны, атакам беспилотниками подверглись аэродромы в пяти регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском о значении этой операции.

— Удар был нанесен по большим стратегическим аэродромам. Их обнаружение не было проблемой — координаты вполне можно найти в Google Maps. Ранее эти аэродромы использовали и украинские летчики, когда летали на Ту-95, Ту-160 и Ту-22.

Также эти модели самолетов Киев передал Москве после 1994 года, — в рамках Будапештского меморандума, подписанного Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой.

— Может ли РФ восстановить эти потери?

— Абсолютно нет. Во-первых, она не сможет произвести ни одного нового самолета этого типа. Максимум, что россияне могли себе позволить, — авиационный каннибализм, когда с одного самолета берут электронику, а с другого — двигатель. Так, из трех самолетов собирали один-два, а третий отправляется в утиль.

Но новые двигатели уже не производятся: нет таких заводов, как и инженеров и документации. А старые двигатели имеют свои ресурс, который также неукоснительно исчерпывается.

Россияне были вынуждены прятать эти самолеты на далеком расстоянии от Украины — не в 500 км от границы, а в 2000 км и дальше. Это также влияет на степень их износа, поскольку подлетное время вместо часа составляет пять-шесть часов в одну сторону.

Поэтому самолеты устаревают, приходят в негодность с очень высокой интенсивностью.

— Какое значение эта операция будет иметь для войны в Украине?

— Уничтожено 34% боевого потенциала стратегической дальней авиации России. Это значит, что как минимум на 34% сократится военная угроза от России странам НАТО. На 34% меньше ракет РФ сможет запустить в одном залпе против Украины.

Если раньше Москва могла запустить минимум 100 ракет с воздуха, то теперь 60-65. Это снижает нагрузку на ПВО Украины. Киеву нужно меньше ракет для перехвата этих снарядов. Экономия получается значительная, учитывая, что каждая ракета стоит от 3 до 5 млн долларов.

Для Кремля, безусловно, это черный день. И это гораздо серьезнее, даже чем когда Украина потопила ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота ВМФ РФ. Могу предположить, что российское военное командование переживает шок.

— Была ли эта операция единичной?

— Конечно, нет. Украина ждет результатов по переговорам в Стамбуле. Россия скорее всего не пойдет ни на какие компромиссы, а значит Киев сможет нанести повторный удар.

Война перейдет на территорию самой России, и Кремлю нечего этому противопоставить. Российская территория очень протяженная, и при существующем управлении ее невозможно полностью контролировать.

— Какое значение имеет эта операция?

— Украина продемонстрировала, что самолеты стоимостью $200 миллионов можно уничтожить одним беспилотником стоимостью $500. И это большой успех как украинских спецслужб, так и новое окно для ведения будущих военных конфликтов.

США, Китай, Великобритания, Франция и другие страны поняли, какую угрозу это несет для них. Если какие-либо террористические организации захотят уничтожить их военный арсенал, то для этого может потребоваться лишь определенное количество дронов. Несложно представить, что будет, если, скажем, террористы «Аль-Каиды» соберут морской контейнер с 50 дронами и отправят их в Америку.

Все воздушные базы США находятся на открытом пространстве, аналогичная ситуация в Европе. Пример Украины может перенять и Россия, если решит напасть на ЕС. Китай задумается о Тайване — что, если и там решат уничтожить военный потенциал КНР подобными средствами.

Мировые лидеры задумались о том, насколько они незащищены от новых средств уничтожения. Базы атомных подводных лодок можно уничтожить маленькими дронами. ПВО их попросту не обнаружат. Таким же образом можно уничтожить самолеты B-52, B-1, B-2 или F-35, стоимость по $100 млн каждый.

Украина продемонстрировала, как изменилась тактика и стратегия войн будущего. И пока мир не готов к такой войне. Здесь всем есть о чем задуматься.

— Стоит ли вообще создавать дорогостоящее оружие? Или в будущем в нем не будет смысла?

— Еще до 2022 года Украина рассматривала вопрос строительства фрегатов в Черном море стоимостью $500 млн. Уже тогда я отмечал, что эффективнее будет создание москитного флота. За эту же сумму можно было построить 500 миникораблей, способных атаковать и переносить ракеты.

Небольшой москитный флот более эффективный и мощный, чем, например, большой крейсер Michel, который элементарно может уничтожить ракета, запущенная с земли, с самолета или подводной лодки. Полмиллиарда долларов попросту потонут на дне Черного моря, как это произошло с крейсером «Москва».

Если сегодня говорить о крупных странах, то сомневаюсь, что они полностью изменят концепцию. Британия вчера заявила, что на фоне российской угрозы они закладывают строительство новых атомных подводных лодок и субмарин. Американцы и дальше будут строить авианосцы. В этом плане изменений ждать не стоит.

Но параллельно с этим будет создаваться новая реальность, под которую все будут подстраиваться. В будущем дроны будут модифицироваться. Появятся чипы с искусственным интеллектом, которые можно будет запрограммировать на определенные мишени.

Вполне возможно, что автоматы, пулеметы и тому подобное вооружение станет ненужным. Люди могут попросту не вступать в непосредственный боевой контакт.