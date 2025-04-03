Израиль объявил о создании нового «коридора Мораг» в секторе Газа, который фактически разрежет территорию эксклавв и усилит его военную оккупацию.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия закрепится в этом районе, как ранее в «Филадельфийском коридоре» вдоль границы с Египтом.

«Мы разрезаем Газу и усиливаем давление шаг за шагом, чтобы добиться освобождения заложников», — уточнил Нетаньяху.

Коридор пройдет между Рафахом и Хан-Юнусом на юге Газы, фактически отрезав Рафах — самый густонаселенный город сектора — от остальной части эксклава.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее объявил, что армия займет новые районы в Газе и включит их в «зоны безопасности». Фактически речь идет о полной оккупации сектора.

Кац призвал палестинцев покинуть эти территории — то есть речь идет о полноценной этнической чистке, чтобы Израиль захватил эти земли.

Тель-Авив уже создал буферную зону внутри Газы и расширил ее через «коридор Нецарим», который разделяет сектор на части. Новая фаза наступления сопровождается усилением атак: за сутки израильская армия убила более 50 палестинцев, в том числе 19 человек при ударе по клинике ООН.

Кроме того, с 18 марта Израиль ввел тотальную блокаду сектора, запрещая ввоз продовольствия и медикаментов. В Газе из-за нехватки муки и воды закрылись все пекарни.

С 18 марта, когда Израиль возобновил бомбардировки, погибли более 1000 человек. Общая численность жертв войны превысила 50 тыс. человек, большинство из них женщины и дети.

Нетаньяху использует стратегию «максимального давления», чтобы вынудить ХАМАС капитулировать. Он требует освободить 59 израильских заложников, но не обещает вывести войска. ХАМАС настаивает на полном прекращении войны и выводе израильских войск из Газы.