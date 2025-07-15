Президент США Дональд Трамп в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, почему Украина до сих пор не ударила по Москве. «Можем, если дадите оружие», — ответил ему Зеленский, утверждает The Washington Post (WP). Трамп, в свою очередь, заявил, что Киеву следует усилить давление не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

WP пишет, что Вашингтон может разрешить Украине использовать уже переданные ракеты ATACMS по их полной дальности — до 300 км. Этого достаточно, чтобы поразить базы и склады в глубине России, но не саму Москву. Одновременно обсуждается идея передать Украине и Tomahawk — ракеты, способные достичь обеих российских столиц. Решение по ним пока не принято, но, по словам источников, «их можно будет развернуть позже, если Трамп захочет усилить свое влияние».

Как отмечает газета, резкое ужесточение позиции Трампа связано с тремя причинами: разочарованием в Путине, который «игнорирует предложения о перемирии», успешными ударами США по Ирану, и убежденностью, что Кремль реагирует только на силу. «Как любят говорить в России, Трамп решил эскалировать ради деэскалации», — отмечает WP.

Параллельно Зеленский подтвердил, что провел в понедельник переговоры с Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, прибывшим в Вашингтон. Украинский лидер поблагодарил за обещание поставить в Киев батареи Patriot, а также за сигналы, свидетельствующие о готовности США активизировать военную поддержку. Встреча с Трампом сопровождалась обсуждением возможного «ультиматума»: если в течение 50 дней не будет прогресса по прекращению огня, США обещают ввести 100-процентные тарифы против России.

Зеленский также встретился со спецпосланником США Китом Келлогом, прибывшим в Киев с недельным визитом, и сообщил, что обсуждал с ним не только мирные инициативы, но и совместное производство оружия, усиление ПВО и санкции против стран, поддерживающих РФ.