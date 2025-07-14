FPV-дроны с видом от первого лица, начиненные взрывчаткой и управляемые вручную операторами в видеошлемах, практически парализовали крупные наступления в Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее считавшиеся самодельными игрушками, сегодня эти дроны господствуют вдоль всей 1200 км линии фронта. Украина и Россия держат в воздухе сотни таких аппаратов одновременно. Все, что движется, становится целью. Все, что находится в пределах 20 км от передовой, — под ударом.

Главное преимущество FPV-дронов — не только точность, но и низкая стоимость. Украина наладила их массовое производство на собственной территории, что делает их дешевой альтернативой ракетам. FPV-дроны способны уничтожать танки, ранить пехоту и нарушать логистику с такой эффективностью, какой раньше не добивались традиционные виды вооружений, отмечает издание.

Украина сделала ставку на дроны в конце 2023 года, когда иссяк запас артиллерийских снарядов, а помощь США задерживалась. Тогда начался резкий скачок в адаптации технологий: энтузиасты печатали компоненты на 3D-принтерах, солдаты экспериментировали с типами зарядов. Уже к весне 2024 года FPV-дроны наносили удары по российским объектам даже в сотнях километров от линии фронта.

Параллельно Украина разработала более тяжелые аппараты — «Вампиры», летающие ночью и несущие до 10 кг груза, включая взрывчатку и медикаменты. Затем появились наземные дроны для снабжения и эвакуации раненых.

Россия также быстро адаптировалась. Прорыв российских военных инженеров — использование оптоволоконного кабеля для защиты FPV-дронов от радиопомех. Это обеспечило стабильное управление даже в условиях активного подавления сигнала. Но также это привело к масштабному загрязнению востока Украины — такие дроны оставляют за собой километры использованных проводов.

Как уточняет WSJ, сегодня на линии соприкосновения России и Украины дроны делают почти все: атакуют, наблюдают, доставляют, спасают. FPV-дроны не только заморозили линию фронта — они полностью изменили логику современной войны, заключает издание.



