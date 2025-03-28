ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израилю мало своих радикалов
Тель-Авив впервые в истории пригласил европейских ультраправых и ищет в их лице союзников
Израилю мало своих радикалов
Израиль собрал европейских радикалов / AP
28 марта 2025 г.

Израиль решил делать ставку на европейских ультраправых из-за их позиции против мусульман и конкретно против палестинцев. 27 марта Израиль созвал конференцию по антисемитизму. Однако мероприятие вызвало скандал: несколько еврейских лидеров бойкотировали его из-за участия европейских ультраправых политиков.

Среди гостей — лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он заявил, что его партия — «лучший щит для евреев Франции» и что антисионизм — это часто скрытая форма антисемитизма. 

Партия Барделлы, ранее известная как «Национальный фронт», была основана отцом Марин Ле Пен — он был замешан в связях с нацистской партией вишистской Франции. Его движение долгое время имело репутацию расистской, поскольку среди членов «Фронта» были неонацисты. 

Однако в последние годы движение пытается избавиться от этого имиджа — вместо ненависти к евреям партия продвигает ненависть к мусульманам, мигрантам и всему Ближнему Востоку, кроме Израиля.

Ряд выступавших на конференции осудили союз «ультралевого движения и радикального ислама» в Европе. Однако участие Барделлы и его союзников вызвало протесты. Глава Антидиффамационной лиги (еврейская организация, лоббирующая интересы Израиля в США и Европе) Джонатан Гринблатт и философ Бернар-Анри Леви отказались приехать из-за приглашения ультраправых сил.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил о росте антисемитизма в европейских столицах, соцсетях и университетах США. Он заявил, что «цивилизованные общества должны решительно бороться» с этим явлением. При этом под антисемитизмом Израиль очень удобно трактует любую критику израильских действий в Газе и на оккупированном Западном берегу.  

Эксперты отмечают, что израильское правительство все чаще игнорирует прошлое ультраправых, если те поддерживают Израиль и осуждают мусульманских мигрантов. Некоторые бывшие израильские дипломаты называют это политическим оппортунизмом. Тель-Авив пытается выбраться из дипломатической изоляции и потому готов примкнуть к европейским ультраправым, даже если они ранее были замешаны в реальных нападках на евреев и имеют нацистское прошлое.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us