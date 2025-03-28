Израиль решил делать ставку на европейских ультраправых из-за их позиции против мусульман и конкретно против палестинцев. 27 марта Израиль созвал конференцию по антисемитизму. Однако мероприятие вызвало скандал: несколько еврейских лидеров бойкотировали его из-за участия европейских ультраправых политиков.

Среди гостей — лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он заявил, что его партия — «лучший щит для евреев Франции» и что антисионизм — это часто скрытая форма антисемитизма.

Партия Барделлы, ранее известная как «Национальный фронт», была основана отцом Марин Ле Пен — он был замешан в связях с нацистской партией вишистской Франции. Его движение долгое время имело репутацию расистской, поскольку среди членов «Фронта» были неонацисты.

Однако в последние годы движение пытается избавиться от этого имиджа — вместо ненависти к евреям партия продвигает ненависть к мусульманам, мигрантам и всему Ближнему Востоку, кроме Израиля.

Ряд выступавших на конференции осудили союз «ультралевого движения и радикального ислама» в Европе. Однако участие Барделлы и его союзников вызвало протесты. Глава Антидиффамационной лиги (еврейская организация, лоббирующая интересы Израиля в США и Европе) Джонатан Гринблатт и философ Бернар-Анри Леви отказались приехать из-за приглашения ультраправых сил.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил о росте антисемитизма в европейских столицах, соцсетях и университетах США. Он заявил, что «цивилизованные общества должны решительно бороться» с этим явлением. При этом под антисемитизмом Израиль очень удобно трактует любую критику израильских действий в Газе и на оккупированном Западном берегу.

Эксперты отмечают, что израильское правительство все чаще игнорирует прошлое ультраправых, если те поддерживают Израиль и осуждают мусульманских мигрантов. Некоторые бывшие израильские дипломаты называют это политическим оппортунизмом. Тель-Авив пытается выбраться из дипломатической изоляции и потому готов примкнуть к европейским ультраправым, даже если они ранее были замешаны в реальных нападках на евреев и имеют нацистское прошлое.



