ТУРЦИЯ
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Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Марк Рютте высоко оценил дипломатическую роль Турции, ее значение для НАТО и поздравил Анкару с победой
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
«Сейчас есть окно возможностей, чтобы сдвинуть украинский вопрос в лучшее русло. Турция играет здесь большую роль», — подчеркнул Рютте / Reuters
14 мая 2025 г.

Генсек НАТО Марк Рютте сделал ряд заявлений, где прокомментировал предстоящие переговоры в Стамбуле, а также успехи Турции в развитии оборонного сектора и борьбе с терроризмом.

По его словам, встреча Киева и Москвы в Турции может стать поворотным моментом на пути к миру. «Сейчас есть окно возможностей, чтобы сдвинуть украинский вопрос в лучшее русло. Турция играет здесь большую роль», — подчеркнул он.

Он прокомментировал также заявление террористической организации PKK о самороспуске и разоружении, назвав событие «очень и очень важным развитием». По словам Рютте, Турция является одним из наиболее пострадавших от терактов союзников НАТО, и альянс высоко оценивает ее усилия в борьбе с угрозами безопасности.

Рютте также отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган пользуется исключительным уважением среди союзников: «Он — выдающийся лидер внутри НАТО».

Глава альянса отметил, что турецкий ВПК имеет стратегическое значение для всего альянса. Он подчеркнул, что даже производство боеприпасов в США не обходится без тесного сотрудничества с турецкими компаниями.

Комментируя возможную сделку по продаже Турции истребителей Eurofighter, Рютте отметил, что не должно быть ограничений между союзниками: «Я призываю не накладывать запреты на продажу вооружений внутри альянса».

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