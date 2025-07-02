Республиканцы Сената (верхняя палата Конгресса США) с трудом провели через голосование законопроект Дональда Трампа на сумму $3,4 трлн, известный также как «‎большой и красивый» закон. ‎Однако теперь основная борьба переносится в Палату представителей, где многие республиканцы настроены скептически.

Законопроект предусматривает значительное снижение налогов для богатых и увеличение расходов на оборону. Для компенсации затрат республиканцы предлагают масштабные сокращения социальных программ — иными словами, чтобы снизить налоговую нагрузку на богатейших американцев команда Трампа хочет урезать помощь беднейшим слоям населения.

Под нож пойдут наиболее важные программы: Medicaid, схемы продовольственной помощи и другие компоненты социальной защиты — это станет крупнейшим урезанием федеральной поддержки за последние десятилетия.

Сенаторы внесли поправки в законопроект буквально в последний момент, чтобы добиться поддержки сомневающихся республиканцев. В качестве послабления сенаторы готовы увеличить финансирование сельских больниц — оно вырастет с $25 млрд до $50 млрд. В этом тоже есть доля трамповской политики — именно в сельской местности проживает львиная доля его электората.

Из текста закона исключили запрет на гендерно-афирмативную помощь. Также смягчены меры по Medicaid: убраны санкции в отношении штатов, оказывающих медицинскую помощь нелегальным иммигрантам. Кроме того, республиканцы отказались от акциза на ветровую и солнечную энергию, который критиковали в отрасли.

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски держала интригу до последнего. В обмен на ее голос республиканцы предоставили штату послабления по требованиям к трудоустройству для получателей продовольственных талонов и особые льготы для Аляски и Гавайев.

Несмотря на это, Мурковски проголосовала за законопроект без энтузиазма. «У нас было два варианта: убить законопроект или продвинуть его дальше», — сказала она журналистам.

Голосование показало огромный раскол в Сенате: законопроект удалось продавить с перевесом всего лишь в один голос — 51 против 50. Вице-президент Джей Ди Вэнс отдал решающий голос, обеспечив Трампу победу как раз к запланированной церемонии подписания 4 июля.

Но успех не гарантирован. Консерваторы в Палате представителей считают, что законопроект слишком сильно отличается от их версии, и некоторые хотят не допустить даже его рассмотрения. Конгрессмены Ральф Норман и Энди Харрис уже пообещали голосовать против.

Республиканское руководство Палаты надеется провести голосование уже в среду. Однако для этого потребуется серьезная работа с коллегами — и, скорее всего, личное вмешательство Трампа.