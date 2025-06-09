Израильские военные использовали дроны для распыления «белого раздражающего вещества» на судно Madleen, направлявшееся в Газу с гуманитарной помощью, после чего высадились на борт и задержали всех активистов.

Судно с помощью для Газы прибыло в израильский порт Ашдод в понедельник после перехвата израильскими силами и ареста всех активистов на борту, передает израильский общественный телеканал KAN.

Фотографии с яхты показывают палубу, покрытую белой жидкостью, которая была распылена с дрона около 2 часов ночи по Гринвичу. Характер вещества немедленно установить не удалось. Коалиция флотилии свободы, организовавшая рейс, сообщила: «Квадрокоптеры окружают судно, распыляя на него белое раздражающее вещество».

Сооснователь Международного движения солидарности Хувайда Арраф рассказала Al Jazeera, что члены экипажа сообщали о жжении в глазах после того, как дроны пролетели над головой и сбросили неизвестное вещество. «У них было два дрона, зависших над ними, которые сбросили какое-то химическое вещество на судно. Мы не знаем, что это был за химикат. Некоторые люди сообщили, что почувствовали жжение в глазах», — сказала она.

Израиль не прокомментировал, что представляет собой белое вещество.

Коалиция «Флотилии свободы» заявила, что активисты были «похищены израильскими силами» при попытке доставить крайне необходимую помощь на территорию. «Судно было незаконно захвачено, его невооруженный гражданский экипаж похищен, а его спасительный груз — включая детское питание, еду и медикаменты — конфискован», — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало рейс как пиар-акцию: «Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Шоу окончено».

Палестинское движение ХАМАС осудило их задержание, назвав это «нападением на гражданских добровольцев, действующих из гуманитарных побуждений». Специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала Израиль «немедленно» освободить активистов.

На борту судна также находились экоактивистка Грета Тунберг, актер «Игры престолов» Лиам Каннингем и европейский парламентарий Рима Хассан.

Израиль сталкивается с растущим международным давлением в связи с требованием разрешить доступ гуманитарной помощи в Газу, которую ООН назвала «самым голодным местом на Земле» после двух с половиной месяцев блокады помощи. Более 600 дней войны и 11-недельная израильская блокада всей помощи стали причиной голода более двух миллионов человек в Газе.

Напомним, в 2010 году израильские спецназовцы убили 10 турецких активистов при штурме судна Mavi Marmara. Турецкое судно возглавляло флотилию помощи, направлявшуюся в Газу. Инцидент спровоцировал серьезный международный кризис.