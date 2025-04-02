ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль решил окончательно «зачистить» Газу
Глава Минобороны Израиля анонсировал «захват обширных территорий» сектора
Израиль решил окончательно «зачистить» Газу
Израильские танки в Газе / Reuters
2 апреля 2025 г.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 2 апреля заявил, что армия начнет захват «обширных территорий» Газы и создаст новые «зоны безопасности». Для этого потребуется массовая эвакуация палестинцев — еще одно официальное подтверждение того, что Израиль проводит в Газе этнические чистки.

Министр не стал уточнять, какие именно территории будут захвачены. Однако в ночь на 2 апреля израильские военные усилили операции в южной Газе, в районе Рафаха и Хан-Юнуса.

Утром 2 апреля удары по сектору Газа унесли жизни по меньшей мере 42 человек. Среди погибших — девять детей, сообщили в Министерстве здравоохранения сектора.

В лагере беженцев Джабалия израильская авиация разбомбила клинику БАПОР (агентство ООН по делам палестинских беженцев), убив 19 человек, включая девятерых детей. Ранены десятки.

Этой ночью в результате атак со стороны Израиля погибли 15 человек. В Хан-Юнусе из-под завалов достали тела 12 погибших, включая детей. По границе с Египтом не прекращаются бомбардировки и артиллерийские обстрелы, усиливаются ожидания нового сухопутного вторжения а Рафах.

В это же время израильские военные приказали 140 тыс. жителям Рафаха покинуть дома и объявили новые эвакуации в северной части Газы. Израиль уже создал коридор Нецарим, разделяющий Газу пополам, и значительно расширил «буферную зону» вдоль границ. На деле же это никакой не буфер, а лишь предлог для оккупации палестинских земель.

Израильские силы развернули масштабную операцию по захвату 25% территории Газы, превращая ее в так называемую «буферную зону». С октября 2023 года армия разрушает все здания в этой полосе шириной около километра вдоль границы. Израиль утверждает, что устраняет угрозы для своих войск, но палестинцы опасаются, что это только начало массового выселения населения в Египет — сценарий, о котором не раз говорил израильский премьер при поддержке США.


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