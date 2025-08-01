В Турции отметили 50-летие подписания Хельсинкского заключительного акта, который стал основой архитектуры безопасности в Европе и Евразии. В заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что документ, подписанный в 1975 году в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, по-прежнему сохраняет актуальность.

Анкара напомнила, что присоединилась к процессу на начальном этапе, тем самым подтвердив свою приверженность региональному миру и вкладу в международно-правовую систему безопасности на континенте.

В заявлении подчеркивается, что Турция активно участвовала в трансформации конференции в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1994 году.