В Турции отметили 50-летие подписания Хельсинкского заключительного акта, который стал основой архитектуры безопасности в Европе и Евразии. В заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что документ, подписанный в 1975 году в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, по-прежнему сохраняет актуальность.
Анкара напомнила, что присоединилась к процессу на начальном этапе, тем самым подтвердив свою приверженность региональному миру и вкладу в международно-правовую систему безопасности на континенте.
В заявлении подчеркивается, что Турция активно участвовала в трансформации конференции в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1994 году.
Особое внимание уделено саммиту 1999 года в Стамбуле, в ходе которого был принят Европейский договор о безопасности — «Стамбульская хартия». Этот документ определил ключевые подходы и принципы обеспечения безопасности в регионе в XXI веке.
МИД Турции подчеркнул, что Анкара и сегодня продолжает активно участвовать в работе ОБСЕ, внося вклад в диалог по политико-военным, экономическим, экологическим и гуманитарным вопросам.
«Турция и впредь будет последовательно поддерживать многостороннюю дипломатию, диалог и сотрудничество, прилагая усилия для укрепления стабильности и мира на пространстве ОБСЕ — несмотря на все современные вызовы», — отмечается в заявлении.