ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция заявила о верности принципам международного права
МИД Турции заявил о приверженности принципам Хельсинкского акта и выразил поддержку усилиям ОБСЕ по укреплению мира и стабильности в регионе
Турция заявила о верности принципам международного права
МИД Турции / AA
1 августа 2025 г.

В Турции отметили 50-летие подписания Хельсинкского заключительного акта, который стал основой архитектуры безопасности в Европе и Евразии. В заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что документ, подписанный в 1975 году в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, по-прежнему сохраняет актуальность.

Анкара напомнила, что присоединилась к процессу на начальном этапе, тем самым подтвердив свою приверженность региональному миру и вкладу в международно-правовую систему безопасности на континенте.

В заявлении подчеркивается, что Турция активно участвовала в трансформации конференции в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1994 году.

recommended

Особое внимание уделено саммиту 1999 года в Стамбуле, в ходе которого был принят Европейский договор о безопасности — «Стамбульская хартия». Этот документ определил ключевые подходы и принципы обеспечения безопасности в регионе в XXI веке.

МИД Турции подчеркнул, что Анкара и сегодня продолжает активно участвовать в работе ОБСЕ, внося вклад в диалог по политико-военным, экономическим, экологическим и гуманитарным вопросам.

«Турция и впредь будет последовательно поддерживать многостороннюю дипломатию, диалог и сотрудничество, прилагая усилия для укрепления стабильности и мира на пространстве ОБСЕ — несмотря на все современные вызовы», — отмечается в заявлении.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us