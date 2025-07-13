Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранения в результате авиаудара Израиля по Тегерану 16 июня. Об этом сообщает агентство Fars, уточняя, что целью атаки стало здание Высшего совета национальной безопасности, где в тот момент проходило заседание. Пезешкиан получил легкие травмы ног.

Израильские военные нанесли удар шестью бомбами или ракетами по входам и выходам из здания, после чего на этаже отключилось электричество. Чиновникам удалось покинуть помещение через аварийный выход. По данным агентства, точность удара вызвала подозрения о наличии лазутчика — Тегеран проводит расследование возможной утечки информации.

Атака, по версии Fars, была смоделирована по образцу устранения лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого 27 сентября 2024 года израильским авиаударом по подземному штабу в южном пригороде Бейрута. Тогда были сброшены более 80 бомб общим весом около 83 тонн, включая противобункерные боеприпасы.

Конфликт между Ираном и Израилем длился с 13 по 24 июня. Он начался с серии ударов израильской авиации по территории Ирана, вызвав ответные ракетные атаки со стороны Тегерана. Израиль объяснил операцию угрозой разработки ядерного оружия, что Иран категорически отвергает, настаивая на мирной направленности своей программы.

В ночь на 22 июня к боевым действиям присоединились США — Иран в ответ ударил по американской базе в Катаре. 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, заявив, что американские ВВС уничтожили ключевые ядерные объекты Ирана.

Однако, по данным Axios, в этом месяце в Тель-Авиве уже рассматривали возможные новые удары в случае возобновления иранских ядерных исследований.