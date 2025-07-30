Спикер израильского Кнессета Амир Охана заявил, что страны, желающие признать палестинское государство, должны создавать его в своих собственных столицах, а не на территориях Палестины. Выступление состоялось на Шестой всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, организованной Межпарламентским союзом.
«Если вы хотите так называемое палестинское государство, создайте его в Лондоне, Париже, в ваших странах», — сказал Охана, попросив коллег из других стран «выбирать правду, а не пропаганду».
Охана оправдал военную кампанию на оккупированных палестинских территориях, призвав другие страны «встать на правильную сторону истории — на нашу сторону».
«Так называемый мир, за который выступают некоторые европейские страны, приведет только к еще большей войне. Но война, которую мы ведем, приведет к миру», — заявил израильский государственный деятель.
Заявление прозвучало в ответ на недавние шаги европейских стран по признанию Палестины. Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон может признать палестинское государство в сентябре, если Израиль не прекратит гуманитарную блокаду в Газе и не предпримет шагов к миру.
Франция пообещала ранее признать государство палестинцев без условий, а Мальта последовала ее примеру. С октября 2023 года Норвегия, Ямайка, Испания, Ирландия, Армения, Багамские Острова, Словения, Барбадос и Тринидад и Тобаго уже признали Палестину.
Во время речи Оханы представители Ирана, Йемена и Палестины покинули зал в знак протеста. Израильский спикер подчеркнул, что «так называемый мир», который продвигают некоторые европейские страны, приведет лишь к новым войнам, тогда как «война, которую ведет Израиль, принесет мир».
Общее число жертв израильской агрессии с октября 2023 года достигло 60 138 погибших и 146 269 раненых. За последние 24 часа в больницы поступило 60 погибших и более 195 раненых, сообщает министерство здравоохранения. За последние сутки в Газе зарегистрировано 7 новых случаев смерти от голода и недоедания, общее число таких смертей достигло 154, 89 из которых — дети.