Спикер израильского Кнессета Амир Охана заявил, что страны, желающие признать палестинское государство, должны создавать его в своих собственных столицах, а не на территориях Палестины. Выступление состоялось на Шестой всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, организованной Межпарламентским союзом.

«Если вы хотите так называемое палестинское государство, создайте его в Лондоне, Париже, в ваших странах», — сказал Охана, попросив коллег из других стран «выбирать правду, а не пропаганду».

Охана оправдал военную кампанию на оккупированных палестинских территориях, призвав другие страны «встать на правильную сторону истории — на нашу сторону».

«Так называемый мир, за который выступают некоторые европейские страны, приведет только к еще большей войне. Но война, которую мы ведем, приведет к миру», — заявил израильский государственный деятель.