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Попытка переворота в Чаде
В результате нападения на президентский дворец в столице Чада убиты 18 нападавших, правительство назвало инцидент попыткой государственного переворота
Попытка переворота в Чаде
Чад / Reuters
9 января 2025 г.

Вечером 6 января президентский дворец в столице Чада Нджамене подвергся вооруженному нападению. По данным местных СМИ, в районе Джамбел-Бахр произошла перестрелка между президентской гвардией и вооруженной группой.

Столкновения продолжались около часа и завершились к 21:30 по местному времени. В результате боя убиты 18 нападавших, девять получили ранения. Сообщается также о гибели одного представителя правительства.

Правительство Чада заявило, что ситуация находится под полным контролем. Инцидент был квалифицирован как «попытка государственного переворота». Однако власти пока не предоставили официальной информации о личности нападавших.

Некоторые источники связывают нападение с террористической организацией «Боко Харам», но официального подтверждения этой версии нет. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что нападавшие были в гражданской одежде.

Находился ли президент Чада Мохаммед Идрис Деби Итно во дворце в момент нападения, не уточняется.

Бывший президент Чада Идрис Деби Итно погиб в 2021 году во время операции против группировки FACT. Его сын, Мохаммед Идрис Деби Итно, возглавил Военный переходный совет, а в 2024 году был избран президентом с результатом 61%.

Нападение произошло на фоне напряженности в отношениях Чада с Францией. В ноябре 2024 года Чад объявил о расторжении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Французские войска начали покидать страну с декабря, а полный вывод планируется завершить к концу января 2025 года.

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