Папа Римский Лев XIV в своем первом телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом в понедельник заявил, что выступает против любого принудительного выселения палестинцев из сектора Газа.

Разговор состоялся спустя три дня после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление по поводу удара по католической церкви «Святое Семейство» в Газе, который в израильской армии назвали «ошибкой».

Израильский удар по единственной католической церкви в Газе на прошлой неделе убил троих мирных жителей и ранил приходского священника. Эта церковь на протяжении всей войны в секторе Газа оставалась в центре внимания папских призывов к миру. Предшественник Льва XIV, Папа Франциск, ежедневно общался с приходом по телефону.

В беседе с Аббасом Папа Лев XIV осудил «неизбирательное применение силы» и любое «принудительное массовое переселение» жителей Газы, сообщила пресс-служба Ватикана. Израиль ранее заявлял, что хочет, чтобы палестинцы переместились в специальную гуманитарную зону в Газе или покинули территорию добровольно, но все основные палестинские группы и соседние арабские государства отвергли любые планы, ведущие к их изгнанию.

В воскресенье, после своей еженедельной молитвы Ангелус, Папа Лев XIV в эмоциональном обращении зачитал имена погибших при ударе по церкви в Газе и призвал положить конец «варварству войны». Он также обратился к международному сообществу с призывом соблюдать гуманитарное право и защищать гражданское население.

В декабре 2023 года предшественник Льва XIV, Папа Франциск, охарактеризовал военные действия в осажденном палестинском эксклаве «не войной, а террором», отметив, что от израильской военной кампании страдают не только мусульмане, но и местная христианская община.

«Я продолжаю получать очень серьезные и болезненные новости из Газы. Безоружные мирные жители подвергаются обстрелам и атакам. [...] Мать и ее дочь, г-жа Нахида Халил Антон и Самар Камал Антон, были убиты, а другие ранены снайперами...», — заявил тогда духовный лидер католиков. По его словам, израильские атаки затронули даже территорию церкви Святого Семейства, где нет палестинских бойцов, а есть семьи, дети, больные, инвалиды и монахини.