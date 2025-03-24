ПОЛИТИКА
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США готовят вторжение в Иран?
Вашингтон угрожает применить силу против Тегерана, если он не примет ультиматум Трампа
США готовят вторжение в Иран?
Спецпосланник США Стив Уиткофф / Reuters
24 марта 2025 г.

США предупредили Иран: либо переговоры, либо военные действия с полномасштабным вторжением, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. 

Администрация Трампа возобновила стратегию «максимального давления», сочетая санкции с угрозами применения силы. Уиткофф при этом уточнил, что Вашингтон предпочитает дипломатию, но готов к войне, если Иран не откажется от своих ядерных амбиций.

«Мы не должны решать все военным путем, — сказал Уиткофф в интервью Fox News. — Но если Иран не пойдет на диалог, альтернативный сценарий будет не самым лучшим». 

Сам Трамп отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, заявив, что у Тегерана есть два варианта — заключить сделку или столкнуться с военными последствиями.

Хаменеи отверг ультиматум США, назвав предложение о переговорах «обманом», однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вскоре даст ответ. Он охарактеризовал письмо Трампа как «скорее угрозу, чем возможность» и подчеркнул, что переговоры невозможны, пока Вашингтон не смягчит свою политику давления.

Несмотря на заявления Тегерана о мирном характере его ядерной программы, США требуют ее полного демонтажа. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил позицию Трампа: «Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы. Все варианты остаются на столе». 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран продолжает обогащать уран до уровня, близкого к оружейному. Однако доказательств того, что Тегеран уже близок к созданию атомной бомбы, нет. 

Напряженность выходит за рамки ядерного вопроса. Уиткофф обвинил Иран в поддержке йеменских хуситов, которые возобновили атаки на Израиль. Трамп предупредил: любые удары хуситов будут расценены как действия самого Тегерана. На прошлой неделе США нанесли авиаудары по Йемену в ответ на атаки.


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