США предупредили Иран: либо переговоры, либо военные действия с полномасштабным вторжением, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Администрация Трампа возобновила стратегию «максимального давления», сочетая санкции с угрозами применения силы. Уиткофф при этом уточнил, что Вашингтон предпочитает дипломатию, но готов к войне, если Иран не откажется от своих ядерных амбиций.

«Мы не должны решать все военным путем, — сказал Уиткофф в интервью Fox News. — Но если Иран не пойдет на диалог, альтернативный сценарий будет не самым лучшим».

Сам Трамп отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, заявив, что у Тегерана есть два варианта — заключить сделку или столкнуться с военными последствиями.

Хаменеи отверг ультиматум США, назвав предложение о переговорах «обманом», однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вскоре даст ответ. Он охарактеризовал письмо Трампа как «скорее угрозу, чем возможность» и подчеркнул, что переговоры невозможны, пока Вашингтон не смягчит свою политику давления.

Несмотря на заявления Тегерана о мирном характере его ядерной программы, США требуют ее полного демонтажа. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил позицию Трампа: «Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы. Все варианты остаются на столе».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран продолжает обогащать уран до уровня, близкого к оружейному. Однако доказательств того, что Тегеран уже близок к созданию атомной бомбы, нет.

Напряженность выходит за рамки ядерного вопроса. Уиткофф обвинил Иран в поддержке йеменских хуситов, которые возобновили атаки на Израиль. Трамп предупредил: любые удары хуситов будут расценены как действия самого Тегерана. На прошлой неделе США нанесли авиаудары по Йемену в ответ на атаки.



