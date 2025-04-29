ПОЛИТИКА
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Истребитель США «утонул» из-за хуситов
Американский истребитель F/A-18 Super Hornet упал за борт авианосца «Гарри Трумэн» во время маневра уклонения от ракетного удара хуситов в Красном море
Истребитель США «утонул» из-за хуситов
F/A-18 Super Hornet / Reuters
29 апреля 2025 г.

Американский истребитель F/A-18 Super Hornet стоимостью более $60 млн упал с авианосца «Гарри Трумэн» после того, как корабль обстреляли хуситы, сообщили ВМС США в понедельник.

Как сообщает CNN со ссылкой на американское официальное лицо, согласно первоначальным сообщениям с места происшествия, «Трумэн» совершил резкий поворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что привело к падению истребителя за борт. Йеменские повстанцы-хуситы в понедельник заявили о запуске беспилотника и ракетной атаке на авианосец, находящийся в Красном море в рамках крупной операции вооруженных сил США против йеменской группировки.

«F/A-18E активно буксировали в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный трактор упали за борт, — говорится в заявлении. —Моряки, буксировавшие самолет, успели отойти от истребителя до его падения за борт. Ведется расследование».

В результате инцидента один моряк получил легкие травмы. Второй американский чиновник сообщил CNN, что истребитель затонул.

Авианосец «Трумэн» неоднократно становился мишенью атак хуситов. В феврале он попал в заголовки после столкновения с торговым судном возле Египта. Еще один F/A-18 с «Трумэна» был «по ошибке обстрелян» и сбит крейсером USS Gettysburg в Красном море в декабре; оба пилота катапультировались.

Хуситы начали нацеливаться на американские военные корабли в регионе после того, как ВМС США начали наносить удары по повстанцам, чтобы предотвратить их нападения на коммерческие суда, направляющиеся в Израиль. Атаки хуситов были протестом против израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года.

В последние недели администрация Трампа усилила авиаудары по целям хуситов в Йемене, что вызвало угрозы возмездия против американских военных кораблей со стороны группировки.

«Йемен не откажется от продолжения операций поддержки палестинского народа, пока не прекратится израильская агрессия в Газе и не будет снята блокада», — заявили хуситы в начале месяца после американских авиаударов по нефтяному порту в западном Йемене, в результате которых погибли десятки людей.

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