Бриджит Бринк, возглавлявшая посольство США в Украине с 2022 года, уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил «Суспильне» представитель Госдепартамента США.

«Она была послом в Украине три года — это долгое время в зоне боевых действий», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным CBS News, Бринк планировала покинуть пост сразу после инаугурации Дональда Трампа, однако тогда ее отставка не была принята.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил со ссылкой на источники, что причиной ухода стала не только усталость, но и разногласия с новой администрацией. По его словам, Бринк не разделяет политику Дональда Трампа в отношении Украины.

Кроме того, на нее якобы оказывали давление не только из Вашингтона, но и со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Бринк была назначена на пост Джо Байденом 25 апреля 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной войны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска уже фактически начали наступление в Сумской и Харьковской областях. По его словам, в течение последней недели количество атак на этих направлениях почти удвоилось.

Цель — вытеснение ВСУ из Курской области, где Украина сохраняет присутствие с августа прошлого года, создание буферной зоны вдоль границы, захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской.

Сырский отметил, что интенсивность атак растет, несмотря на переговоры о прекращении войны. Он также сообщил, что Россия ежемесячно набирает по 8–9 тыс. военных по контракту.