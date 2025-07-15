Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в неформальной встрече по Кипру в расширенном формате, которая пройдет 16-17 июля 2025 года в Нью-Йорке. Турецкая сторона надеется на развитие культуры сотрудничества между двумя государствами на острове.

В встрече примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, лидер Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК) Никос Христодулидис, министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис и государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Догти.

Турецкая сторона стремится к тому, чтобы по итогам нью-йоркской встречи удалось предпринять шаги, способствующие развитию культуры сотрудничества между двумя сторонами на острове. Ожидается, что это послужит развитию добрососедских отношений между двумя государствами на острове.

Предыдущая встреча в том же формате состоялась 17-18 марта 2025 года в Женеве. Как женевская, так и предстоящая нью-йоркская встречи не являются «продолжением прошлых переговорных процессов» или «началом нового переговорного процесса».

На женевской встрече стороны договорились о прогрессе в шести областях сотрудничества: открытие новых пунктов пересечения, разминирование острова, экология и изменение климата, производство электроэнергии из солнечной энергии в буферной зоне, реставрация кладбищ и создание технического комитета по делам молодежи.

К настоящему времени удалось достичь удовлетворительного прогресса в трех областях (экология и изменение климата, реставрация кладбищ и создание технического комитета по делам молодежи), однако в трех других политически важных вопросах прогресса не было из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны.

Личный представитель генсека ООН по Кипру Мария Анхела Ольгин Куэльяр была повторно назначена на эту должность 2 мая 2025 года с одобрения Турции и приступила к обязанностям 12 мая. В рамках подготовки к нью-йоркской встрече она посетила остров 24-31 мая и 7-9 июля, провела встречи с лидерами и их представителями.

Процесс начался в январе 2024 года, когда Ольгин была впервые назначена личным представителем с ограниченным мандатом на шесть месяцев для изучения возможности найти общую почву для начала новых официальных переговоров. В своем прощальном письме в июле 2024 года она подчеркнула важность «отхода от решений, которые в прошлом не оправдали ожиданий и привели к большим разногласиям и разочарованиям» и отметила, что «теперь нам нужно думать по-другому».