Сенаторы США представили пакет помощи Украине на $54,6 млрд, рассчитанный на два года и направленный на укрепление обороны Киева. Инициатива появилась на фоне усиления атак России и провала мирных переговоров, пишет The New York Times (NYT).

Сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски подготовили проект совместно. Они предлагают выделить миллиарды долларов на поставки вооружений и пополнение американских арсеналов. До трети суммы планируется получить за счет замороженных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

Законопроект также значительно расширяет полномочия президента по одобрению поставок вооружений без согласования с конгрессом. Предлагается увеличить так называемые полномочия по «изъятию» вооружений с $100 млн до $6 млрд как в 2026, так и в 2027 годах. Значительная часть средств пойдет на замену старых систем, уже переданных Украине.

Документ внесен в условиях глубоких разногласий в Конгрессе. Многие республиканцы по-прежнему выступают против увеличения помощи Украине, поддерживая курс Дональда Трампа на сокращение зарубежных расходов. Однако в последнее время Трамп демонстрирует большую готовность к поддержке Киева, одобрив поставки летального оружия по линии европейских союзников и рассматривая иные способы оказать помощь. 31 июля он осудил действия России и заявил о намерении ввести новые санкции, уточняет газета.