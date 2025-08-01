ВОЙНА В УКРАИНЕ
Сенат хочет заплатить Украине $55 млрд
Конгресс США продвигает законопроект о помощи Украине на фоне ультиматума Трампа для Москвы
Флаги США и Украины на фоне здания Конгресса / Reuters
1 августа 2025 г.

 

Сенаторы США представили пакет помощи Украине на $54,6 млрд, рассчитанный на два года и направленный на укрепление обороны Киева. Инициатива появилась на фоне усиления атак России и провала мирных переговоров, пишет The New York Times (NYT).

Сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски подготовили проект совместно. Они предлагают выделить миллиарды долларов на поставки вооружений и пополнение американских арсеналов. До трети суммы планируется получить за счет замороженных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

Законопроект также значительно расширяет полномочия президента по одобрению поставок вооружений без согласования с конгрессом. Предлагается увеличить так называемые полномочия по «изъятию» вооружений с $100 млн до $6 млрд как в 2026, так и в 2027 годах. Значительная часть средств пойдет на замену старых систем, уже переданных Украине.

Документ внесен в условиях глубоких разногласий в Конгрессе. Многие республиканцы по-прежнему выступают против увеличения помощи Украине, поддерживая курс Дональда Трампа на сокращение зарубежных расходов. Однако в последнее время Трамп демонстрирует большую готовность к поддержке Киева, одобрив поставки летального оружия по линии европейских союзников и рассматривая иные способы оказать помощь. 31 июля он осудил действия России и заявил о намерении ввести новые санкции, уточняет газета.

Сторонники инициативы считают, что проект помощи Киеву позволит разделить расходы с союзниками и одновременно наказать Москву. По их словам, использование российских активов привлечет Кремль к ответственности и снизит нагрузку на американских налогоплательщиков. 

Законопроект также закрепляет новое соглашение США и Украины по полезным ископаемым. Доходы от украинских ресурсов могут компенсировать затраты Вашингтона на будущие поставки вооружений, отмечает NYT.

С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Конгресс утвердил пять пакетов помощи на сумму около $174 млрд. Однако финансирование заморожено после возвращения Трампа в Белый дом.

