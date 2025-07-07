Джек Дорси представил бета-версию децентрализованного мессенджера BitChat, который позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети без подключения к интернету. Приложение работает полностью автономно и не требует серверной инфраструктуры.

Основатель Twitter назвал BitChat проектом выходного дня, для создания которого изучил принципы работы Bluetooth-сетей, методы шифрования и передачи данных. По его словам, приложение напоминает IRC-чаты, популярные в 1990-х годах.

Мессенджер построен на технологии Bluetooth Mesh, где каждое устройство выступает одновременно клиентом и ретранслятором. Сообщения могут передаваться между устройствами по цепочке, преодолевая ограниченный радиус действия Bluetooth и достигая пользователей, не связанных напрямую.

В BitChat отсутствуют аккаунты, регистрация не требует email или номера телефона. Сообщения хранятся локально на устройстве и шифруются в зависимости от типа: личные используют сквозное шифрование, есть поддержка групповых чатов и публичных каналов.

Приложение разбивает крупные сообщения на фрагменты по 500 байт для передачи через Bluetooth. В планах — добавление поддержки Wi-Fi для увеличения пропускной способности при отправке файлов.

BitChat доступен для тестирования на iOS через TestFlight и может быть установлен на macOS согласно инструкции на GitHub. Пользователи могут выбирать любые никнеймы, создавать защищенные паролем приватные комнаты и использовать упоминания для личных сообщений.