ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Дроны вторую ночь штурмуют Москву
За два дня до парада в честь Дня победы Россия сообщила о 19 сбитых беспилотниках на подлете к столице
Дроны вторую ночь штурмуют Москву
/ Reuters
6 мая 2025 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 6 мая заявил, что российская ПВО перехватила 19 дронов, летевших в сторону столицы ночью с 5 на 6 мая. Это уже вторая атака на Москву за последние сутки, на фоне приближающихся торжеств по случаю юбилея окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемой в России и ряде других стран 9 мая. К этим датам президент РФ Владимир Путин в одностороннем порядке объявил «гуманитарное перемирие» с Украиной на период с 8 по 10 мая.

По словам московского мэра, беспилотники подлетали с разных направлений: обломки одного из них упали на Каширском шоссе, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Из-за угрозы были временно приостановлены вылеты и посадки в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также введены ограничения в аэропорту Грабцево (Калужская область).

Украинская сторона не комментировала эти события.

В Киеве объявленное Москвой перемирие сочли показушным. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается «создавать иллюзию» безопасности ради российских торжеств и не гарантирует безопасность иностранным лидерам, приезжающим на 9 мая. Украинский лидер также предупредил о возможных провокациях, которые Москва, по его словам, может попытаться приписать Киеву.

Ранее Украина поддержала предложение США о 30-дневной паузе в боевых действиях, но Россия от него отказалась. Несмотря на скепсис большинства союзников, президент США Дональд Трамп 5 мая назвал краткое перемирие Путина «небольшим, но важным шагом», добавив: «Если знать, с чего мы начинали — это уже немало».

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